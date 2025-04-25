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台灣旅展新加坡登場瞄準旅人味蕾 觀光亮點躍上街頭

中央社／ 新加坡25日專電

台灣旅展在新加坡登場，觀光署駐新加坡辦事處結合業者推出台灣旅遊資訊，以「來台灣喝一杯」為主題打造台灣館，吸引旅人嚐鮮台灣特色消暑聖品；近期在新加坡的巴士或計程車等交通工具上，也可看到台灣觀光圖樣，深化國際旅客對台印象。

2025年台灣旅展（Taiwan Travel Fair）今天在新加坡登場，觀光署駐新加坡辦事處發布新聞稿表示，為瞄準新加坡暑假各級學校假期出遊旺季，觀光署攜手航空公司、旅宿、休閒農場、遊樂園區及觀光公協會，超過30家單位，與新加坡中歐航旅、曾兄弟旅行社、大通旅遊、歐美假期、康泰旅行社、南和旅行社、貴賓旅運等旅行社合作，推出最新旅遊資訊。

觀光署駐新加坡辦事處指出，連續3年舉辦的台灣旅展廣受好評，每次舉辦都吸引上萬名當地民眾到場共襄盛舉，蒐集台灣最新旅遊情報。旅客來台旅遊可享多重優惠，例如自由行旅客可參加「遊台灣金福氣」抽獎活動，來台前1至7天內登錄，有機會獲得新台幣5000元，而台灣交通運輸便捷，現在來台就能利用「TAIWAN PASS」整合高鐵、台鐵、捷運及台灣觀巴、台灣好行等交通工具。

觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社，台灣擁有多元的觀光資源，免簽證、語言相通、往來航班密集、美食豐富及人民友善等眾多優勢，是值得新加坡旅客一來再來的熱門首選

施志忠說，今年旅展以「來台灣喝一杯」為主題號召，結合台灣觀光品牌3.0四季繽紛色彩，打造活潑有趣的台灣館，活動內容瞄準新加坡旅人的味蕾，端出「魔法漸層石花凍特調」，嚐鮮台灣特色消暑聖品。

他分享，民眾完成問卷即能一嚐台灣國民點心，即現烤「雞蛋糕」，要讓台灣特色飲品及傳統小點飄香星國。展期3天將邀請台灣藝術團隊「創造焦點」現場演出，運用特技、雜耍、舞蹈與戲劇串聯台灣文化的表演，將拉近台灣與星國民眾的距離，感受滿滿台式活力與人情味。

此外，辦事處也指出，考量新加坡消費者對台灣熟悉度高，且民眾洽詢多鎖定過去未曾造訪景點及活動，將以台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves ofWonder」與英文標語「Explore The Extraordinary」為主題，搭配喔熊與嗨熊宣傳核心，推出戶外廣告，呈現台灣觀光亮點與國際魅力景區，讓民眾喚起遊台回憶，重新計畫赴台旅遊。辦事處表示，新加坡民眾近期也可在地鐵、巴士、計程車等交通工具上，看到台灣特色觀光圖樣，期待藉此深化國際旅客對台印象。

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