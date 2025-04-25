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北市路邊垃圾桶導入AI科技執法 亂丟最高罰6千元

中央社／ 台北25日電

為杜絕行人專用清潔箱被民眾違規丟棄家戶垃圾，台北市環保局將AI科技導入稽查作業，自動辨識並輸出違規影像，確認屬實即開罰3600元至6000元，目前已在士林區實施。

台北市街頭目前設有約2000組行人專用清潔箱，供往來行人丟棄手上廢棄物，卻時常有民眾騎車或開車運載家戶垃圾來丟棄，規避垃圾費隨袋徵收。環保局統計，民國111年至113年共查處1萬2777件違規。

環保局透過新聞稿表示，為確保市容整潔，除持續派員在現場稽查，也與大同大學資訊工程團隊產學合作，共同研發AI辨識系統，運用人工智慧技術自動辨識並輸出違規行為影像，再以人力確認違規屬實，即依「廢棄物清理法」告發，處新台幣3600元至6000元罰鍰。

環保局指出，這套系統經測試準確率達95%，可大幅減少人力逐一檢視監視影像的負擔、提升查處效率，目前已在士林區清潔隊實施，將陸續導入各區清潔隊，同時持續針對垃圾滿溢熱點增加清運及巡查頻率，杜絕亂丟垃圾歪風。

環保局表示，一個14公升的專用垃圾袋僅5元，而違規丟棄家戶垃圾的罰單最低3600元，等同可購買720個垃圾袋，就算每天倒也要快2年才會用完，呼籲民眾切勿貪圖一時方便，因小失大。

廢棄物 環保局 行人

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