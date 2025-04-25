高雄內門、台南玉井34.3度 粉專：南北溫差達10度

一個台灣，南北天氣大不同。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠東北季風增強中，󠀠北台灣氣溫下降轉涼，󠀠中部位於交界處大致舒適，󠀠南部還相當炎熱，南北溫差達10度。

根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫在高雄市內門和台南市玉井，分別於中午12時30分和下午1時29分達到34.3度，其次是的屏東縣三地門33.9度。

中央氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢出現的機率，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署表示，明天東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；北部、東北部及東部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，中部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨；晚起西半部地區及澎湖、金門為短暫陣雨後多雲。