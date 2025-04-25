快訊

阿金散步「遭內褲套頭」丟臉到當場趴地崩潰！網笑翻：狗狗瞬間社死了

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

聽新聞
0:00 / 0:00

養生健康風潮 退休嘉大校長、耐斯集團二代媳婦各創花生、茶飲品牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故耐斯集團總裁陳哲芳二媳婦王宇芬，發表自創咕嚕康普茶飲品牌、阿里山高山金萱茶。記者魯永明／攝影
故耐斯集團總裁陳哲芳二媳婦王宇芬，發表自創咕嚕康普茶飲品牌、阿里山高山金萱茶。記者魯永明／攝影

嘉義市去年地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，上午在嘉創中心舉行，退休嘉大校長、花生博士邱義源，創生技公司發表花生健康飲料及食品；故耐斯集團總裁陳哲芳二媳婦王宇芬，發表自創咕嚕康普茶飲品牌、阿里山高山金萱茶受注目，市長黃敏惠與來賓參觀成果展，大為讚賞。

嘉市SBIR最高補助百萬，技術對接、補助資源，助地方產業升級，為加速推動地方產業升級轉型，市府舉辦今年SBIR計畫說明會及去年成果發表會，展現獲補助團隊豐碩成果，黃敏惠宣布今年SBIR開跑，5月1日起至31日受理申請，申請組別涵蓋食品生技、文化創意、健康永續、精密機械共4大類，每案最高補助100萬元。

成果發表會，邀請去年度獲補助團隊，包括魔咕飲國際生技公司、印簿玩企業社、嘉源生技公司及芊達精密工業公司，分享申請經驗與研發歷程。

魔咕飲國際生技公司總監王宇芬是故耐斯集團總裁陳哲芳二媳婦，與丈夫雷虎科技董事長陳冠如結婚，生育3個孩子，當了近20年主婦，2019年創業成立魔咕飲生技公司，與愛之味旗下第一生技合作，斥資研發推出健康機能飲料康普茶，採用阿里山金萱茶調配，獲國際大獎，在百貨公司、家樂福等通路上架。

退休嘉大校長邱義源 是留美花生博士，成立嘉源生技公司，運用專業技術，汲取來自花生最自然寶物「白藜蘆醇」及「花生烯醇」，統稱為「花生蘆烯醇」，製成花生健康食品、飲料，對嘉大校友黃敏惠及來賓介紹產品。

市府建設處說，今年SBIR計畫申請資訊可至市府建設處官網下載取得；計畫撰寫工作坊定30日上午9時至下午4時30分在嘉大林森校區E棟4樓會議室舉行，名額有限，歡迎業者報名參加，計畫相關問題請洽詢計畫專案辦公室（05）2771796、吳小姐。

嘉義市去年地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，上午在嘉創中心舉行。記者魯永明／攝影
嘉義市去年地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，上午在嘉創中心舉行。記者魯永明／攝影
退休嘉大校長、花生博士邱義源，創生技公司發表花生健康飲料及食品。記者魯永明／攝影
退休嘉大校長、花生博士邱義源，創生技公司發表花生健康飲料及食品。記者魯永明／攝影
嘉義市去年地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，上午在嘉創中心舉行。記者魯永明／攝影
嘉義市去年地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，上午在嘉創中心舉行。記者魯永明／攝影

嘉大 生技

延伸閱讀

藍白首次攜手上凱道戰獨裁 黃敏惠參加支持者熱烈響應

426凱道集會嘉義市長黃敏惠願參與 盼朝野降低對立團結對外

將出席426上凱道 嘉義市長黃敏惠：盼降低朝野對立

教宗方濟各辭世 黃敏惠哀悼：慈愛、謙卑的信念與精神影響世人

相關新聞

北雷雨大降溫、南熱飆30度 明天這些地區慎防劇烈雨勢

今明兩天的天氣不穩定，有陣雨或零星雷雨現象，中央氣象署預報員李孟軒表示，今天中部以北地區有比較明顯降雨，明天因為東北季風...

「平民版AirTag」日本大創開賣不到300元！網友開搶：會變抓猴神器

超平價的蘋果（Apple）藍牙追蹤器AirTag不到台幣300元？有人發現日本大創DAISO竟然推出了支援蘋果Find My功能的追蹤器「防止遺失Tag（電池式紛失防止タグ）」，一個價格只要日幣1100圓（約台幣251元），讓許多網友大呼想入手，安卓用戶也敲碗希望出安卓版。

行政院消保處抽驗自助洗衣店洗衣劑 半數標示不合格

自助洗衣店愈來愈普遍，行政院消費者保護處去年8月至9月間，於自助洗衣店抽樣14件其所販售的洗衣劑，其中品質檢測均符合國家...

端午離島航線第二波加班機 4月28日上午9時開賣

因應民眾端午節返鄉及旅遊需求，民航局今天宣布，已針對目前需求較高之澎湖及馬祖航線規畫第二波加班機，並將於4月28日下周一...

端午節連假台鐵加開109班列車 4月28日起搶票

因應端午節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司自5月29日（周四）起至6月2日（周一）共5天，全線加開各級列車共計109班。

筆電廠商「1讚折1元」反告買家 北市法務局要求喜傑獅撤告

台灣筆電廠商喜傑獅去年慶賀中華隊奪世界12強棒球賽冠軍，推出「1個讚折抵1元」活動後，因涉及折抵1.7萬元跳票，甚至提告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。