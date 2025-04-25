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養生健康風潮 退休嘉大校長、耐斯集團二代媳婦各創花生、茶飲品牌
嘉義市去年地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，上午在嘉創中心舉行，退休嘉大校長、花生博士邱義源，創生技公司發表花生健康飲料及食品；故耐斯集團總裁陳哲芳二媳婦王宇芬，發表自創咕嚕康普茶飲品牌、阿里山高山金萱茶受注目，市長黃敏惠與來賓參觀成果展，大為讚賞。
嘉市SBIR最高補助百萬，技術對接、補助資源，助地方產業升級，為加速推動地方產業升級轉型，市府舉辦今年SBIR計畫說明會及去年成果發表會，展現獲補助團隊豐碩成果，黃敏惠宣布今年SBIR開跑，5月1日起至31日受理申請，申請組別涵蓋食品生技、文化創意、健康永續、精密機械共4大類，每案最高補助100萬元。
成果發表會，邀請去年度獲補助團隊，包括魔咕飲國際生技公司、印簿玩企業社、嘉源生技公司及芊達精密工業公司，分享申請經驗與研發歷程。
魔咕飲國際生技公司總監王宇芬是故耐斯集團總裁陳哲芳二媳婦，與丈夫雷虎科技董事長陳冠如結婚，生育3個孩子，當了近20年主婦，2019年創業成立魔咕飲生技公司，與愛之味旗下第一生技合作，斥資研發推出健康機能飲料康普茶，採用阿里山金萱茶調配，獲國際大獎，在百貨公司、家樂福等通路上架。
退休嘉大校長邱義源 是留美花生博士，成立嘉源生技公司，運用專業技術，汲取來自花生最自然寶物「白藜蘆醇」及「花生烯醇」，統稱為「花生蘆烯醇」，製成花生健康食品、飲料，對嘉大校友黃敏惠及來賓介紹產品。
市府建設處說，今年SBIR計畫申請資訊可至市府建設處官網下載取得；計畫撰寫工作坊定30日上午9時至下午4時30分在嘉大林森校區E棟4樓會議室舉行，名額有限，歡迎業者報名參加，計畫相關問題請洽詢計畫專案辦公室（05）2771796、吳小姐。
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