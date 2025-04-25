行政院安全韌性特別條例200億補健保 石崇良曝2大效果

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，預算規模4100億元中，有200億元撥補健保。健保署長石崇良說，一但面臨關稅浮動造成全球藥價浮動，去年度總額中編列的20億元不夠時，200億元不只能確保供藥穩定，也讓醫療服務提供者更放心，如未用完則會滾入健保安全準備金。

石崇良今天出席國衛院「旗艦領航 開拓新局 TWC聯盟打造臺灣生醫資料自主與精準醫療新引擎」記者會，會後被問到，對行政院挹注的200億元如何規畫時表示，不論民間單位或立法院都關注，美國對等關稅是否會影響藥價，所以這筆費用最重要的功能就是「穩定」，國內萬一面臨關稅政策改變、造成全球藥價浮動的時候，我們有足夠的預算因應，不影響到民眾在用藥上的權利。

每年的健保總額預算都是前瞻性預算，石崇良指出，這等於從去年就已經談定今年總額的額度，可是這項關稅政策是突然間發生的，不過過去在健保總額中，其實都有一個「非預期風險或者是政策改變」所造成需要的費用，今年編列20億，萬一這20億不夠時，有行政院挹注的200億元，能確保供藥的穩定，也讓醫療服務提供者更安心。

石崇良說，200億如沒有用完，會成為安全準備金；衛福部長邱泰源昨表示，撥補到健保的200億元安定基金可指定用途，如用於醫藥品漲價、增加健保點值等，只要寫得清楚都能靈活運用預算支應。