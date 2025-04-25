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影／內灣火焰蟲季本周起開跑 推導覽探訪螢火蟲秘境

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹內灣「火焰蟲季」到，從4月底到5月中都是螢火蟲大量出沒期。圖／內灣形象商圈發展協會提供
新竹內灣「火焰蟲季」到，從4月底到5月中都是螢火蟲大量出沒期。圖／內灣形象商圈發展協會提供

今年3月天氣寒冷，螢火蟲大爆發期比往年稍晚，內灣形象商圈發展協會每年舉辦火焰蟲季，預估從4月底起到5月中後，是賞螢的最佳時刻。今年更擴大規模，規畫賞螢導覽、定點解說與在地店家合作，邀請前來內灣小旅行，享受內灣的自然風情之美與多項店家優惠。

內灣獨特的地理環境，是螢火蟲繁衍的重要棲地，內灣舉辦火焰蟲季已超過10年，成為全台灣賞螢活動的重要據點。特別的是，內灣從5月起油桐花盛開，民眾白天可賞桐花、逛內灣老街，晚間賞螢，認識大自然的美。

內灣去年首度舉辦的賞螢導覽獲好評，超過800人次參加，今年再度舉辦，安排專家講師進行賞螢導覽，民眾可透過網路報名，跟著嚮導們一起去探尋螢火蟲蹤跡，活動日期為4月26日(周六)、4月27日(周日)、5月3日(周六)、5月4日(周日)、5月10日(周六)、5月11日(周日)，晚間6點半到8點，每人參與費為200元(12歲以下孩童免費），報名方式：可上內灣來玩臉書查詢，或上ACCUPASS、KKday等平台報名。

此外，現場還有假日定點免費解說服務，內灣形象商圈協會特地邀請生態老師，向遊客介紹螢火蟲生態。在4月底到5月初連續三個周末假日，於內灣火車站前舉辦定點解說服務。透過生動的解說，讓民眾先認識螢火蟲，晚上再好好地跟著導覽去欣賞。

內灣形象商圈協會表示，搭配火焰蟲季，推廣民眾使用行動支付，從本周起到5月11日的周六與周日，將於車站前廣場增設「行動支付回饋小站」，只要民眾於指定店家使用行動支付消費達500元，即可至小站參加回饋活動，抽取好禮一次。協會為動員更多店家一起響應，另外再加碼特製限量的「內灣風情吸水杯墊」給各店家，各店家可自行設定消費滿額即贈送小禮，增加民眾消費意願。

今年再度舉辦，安排專家講師進行賞螢導覽，民眾可透過網路報名，跟著嚮導們一起去探尋螢火蟲蹤跡。圖／內灣形象商圈發展協會提供
今年再度舉辦，安排專家講師進行賞螢導覽，民眾可透過網路報名，跟著嚮導們一起去探尋螢火蟲蹤跡。圖／內灣形象商圈發展協會提供
今年3月天氣寒冷，螢火蟲大爆發期比往年稍晚，內灣形象商圈發展協會每年舉辦火焰蟲季，預估從四月底起到五月中後，是賞螢的最佳時刻。記者郭政芬／攝影
今年3月天氣寒冷，螢火蟲大爆發期比往年稍晚，內灣形象商圈發展協會每年舉辦火焰蟲季，預估從四月底起到五月中後，是賞螢的最佳時刻。記者郭政芬／攝影
內灣去年首度舉辦的賞螢導覽獲好評，超過800人次參加。圖／內灣形象商圈發展協會提供
內灣去年首度舉辦的賞螢導覽獲好評，超過800人次參加。圖／內灣形象商圈發展協會提供

內灣 螢火蟲 賞螢

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