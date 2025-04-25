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北捷民生汐止線SB06站民生圓環大變身 將新增2出入口

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運民生汐止線SB06站民生圓環，將新增2個出入口。圖／北市府提供
台北捷運民生汐止線SB06站民生圓環，將新增2個出入口。圖／北市府提供

台北捷運民生汐止線SB06民生社區站，只設計2個出入口，造成民生圓環另一側無出入口，其中一個出入口設計還占用慢車道，在民生東路形成不對稱車道。台北市長蔣萬安上午參加松山區「市長與里長有約」經與當地里長討論後，裁示決定在民生圓環西側增設2個出入口以及景觀綠帶，並重新改造民生圓環。

民汐線雖已卡關20多年，但汐東線去年底完成簽約將動工，台北市段的綜合規畫報告書，北市府也在去年再提報交通部復審，綜合規畫往前邁進一大步，期望行政院在2年內核定計畫，另外去年9月也已啟動土建基本設計作業。

蔣萬安上午與松山區里長座談，針對民生汐止線在SB06站，富錦里長李煥中、三民里長謝翠鈴、介壽里長蔡錦文聯合提案，請市府調整民汐線SB06出入口設計案，從原本的2個出入口，再新增2處。

李煥中指出，民汐線大家期盼很久，當時捷運局在社區舉辦說明會時，SB06站只有設2個出口，一個是在民生郵局，一個是在富泰里一家健身房附近，其實這設計占用了慢車道，而且在民生圓環西側，完全沒有出入口，捷運局當初的規畫，在民生東路會產生不對稱車道。

他說，他和另2位里長認為SB06站體的設計有缺失，可能會影響未來都市設計與道路景觀，而且只有2個出入口，部配置圓環東側，對西側三民里跟介壽里的里民來說，距離有點遠，還要穿過三民路才能進入捷運站，非常不方便，因此提案民生圓環西側再增設2個出入口，並把延伸到慢車道的出入口做對稱，增設景觀綠化帶，整條民生東路錄幅寬度就會一致。

捷運局長鄭德發表示，其實在去年底舉辦公聽會，在地民眾、里長、議員及立委，都有提到這個案子，回去後有重新檢討，後來重新調整慢車道路型後，發現可行，因此將車站的站體設計向西移了20公尺，加上重新改造圓環，就可以將西側及東側出口通通做出來，且變更後不影響去年送交的計畫。

鄭德發也說，原本設計要在西側設出入口，但找不到公有地，只能不斷找公園或其他的保留地，目前有預留出口空間，未來若周圍建設連開宅時，也能夠增加出口。蔣萬安最後也裁示通過在民生圓環西側增設2個出入口以及景觀綠帶。

民汐線台北市段綜合規畫報告書，去年提報交通部復審。圖／台北市捷運局提供
民汐線台北市段綜合規畫報告書，去年提報交通部復審。圖／台北市捷運局提供
台北市長蔣萬安（左四）上午出席松山區「市長與里長有約」，身陷罷免危機的立委徐巧芯（右）及王鴻薇（左）也出席。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左四）上午出席松山區「市長與里長有約」，身陷罷免危機的立委徐巧芯（右）及王鴻薇（左）也出席。記者侯永全／攝影

台北捷運 汐止民生線 車道

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