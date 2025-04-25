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院前診所申報量過高打折給付7月上路 健保年省至少億元
健保署日前公告修正「醫療服務給付項目及支付標準」，鎖定執業登記在醫院卻到基層診所支援的醫師，當每月的診所申報量超過10萬點後，健保點數將打75折給付，方案將在7月上路，健保支出估計節省至少1億元，預估有超過600名醫師會受到影響。
根據健保署公告，去年第四季的最新點值預估，醫院總額平均點值0.94元，西醫基層平均點值0.92元，其中又有台北區最低僅有0.89元。然而，部分醫院為避免門診量成長導致總額被稀釋，以「院前門診」形式，讓醫院醫師在診所看診，導致雖然合法卻不合理的亂象。
衛福部健保署本周公告「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，醫務管理組組長劉林義指出，為落實分級醫療，健保署跟醫師共同研議此做法，當執業登記在醫院的醫師在診所的健保申報量過大，超過10萬點後，超過部分會以0.75折付。
然而，劉林義說，本次支付標準調整設有排除條件，如支援偏鄉像是醫療不足、缺乏地區或是山地離島不適用；或是其他當地特殊情形，經過各分區共管會議同意也可以排除，將在7月1日生效。
根據統計，預估有600名醫師受到影響，劉林義表示，基層診所醫師數量約1萬8000人，影響比率約3%；推估折付後健保節省支出約1至2億元，占整體西醫基層總額不到百分之1，主要是希望推動合理分級醫療落實。
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