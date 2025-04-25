過動、自閉兒易遭兒虐 社工：家長是加害者也是受害人

衛福部統計，受虐兒少中2成是過動、發展遲緩兒少。注意力不足過動症（ADHD）患者、苗栗縣身障服務中心社工督導林彥宇說，自己服務過許多過動症家庭，有些父母不知如何管教特殊孩童，反而變成施虐者，他們既是被社會局責備的加害者，也是不知道怎麼愛孩子的受害者，需要更多社會資源協助。

林彥宇說，他曾擔任3年兒保社工，負責處理兒虐調查處遇，發現服務個案中，每10案中約有6至7案，家長施虐原因與兒童罹患過動症、自閉症、亞斯伯格症候群等身心症狀有關，且許多案件學校老師一再提醒家長，但家長都沒有動作。

曾有一名過動症孩子的母親，帶小孩到公園遊玩，轉身拿東西的30秒期間，孩子就拿鵝卵石砸了其他孩子，該家長只好不斷道歉。林彥宇表示，特殊兒少家長教育上困難，其他家長難以體會，自己兒時也曾在母親要求下出門買醬油，不過是走到巷口數百公尺的距離，自己卻走了2小時，發現默默跟在身後觀察的母親，已流了滿眼淚水。

臨床心理師金融表示，過動症孩子常會依循自己內心的聲音做事、活在當下，難以規畫生活日程表，建議過動症孩童家長，可為孩子建立固定作息與規律生活習慣，並且要由自身做起；許多家長反應，「念了幾百次都聽不進去」，孩子還是經常忘記要做的事，此時建議把待辦事項寫下來，貼在房間明顯處，以視覺化方式觸發孩子腦部運作，效果不錯。

「對過動症孩子說話時，家長語氣應溫柔堅定。」金融表示，過動症孩子常具高敏感人格特質，以指使、責備語氣說話，反而會引發孩童焦慮，削弱執行能力，家長要平穩地說出指令，若發現自身已經情緒抓狂，應在顧及兒少安全的前提下，冷靜離開現場，思考後再理性溝通，「控制好情緒，孩子才能從父母身上學習，發展穩定的情緒狀態。」

台北市西區特教資源中心主任顏瑞隆說，過動症孩子優勢能力包括創造力、運動等，表現不亞於一般孩童，家長應以正面角度看待孩子發展，協助其找出正確道路，而不是批評孩子的缺陷及困難。同時，家長也應該與學校師長建立相同教養策略，標準一致才不會讓孩子無所適從；孩子的情緒行為狀況都有其目的，家長應設法了解背後意圖，幫助孩子適應。

台大醫院副院長高淑芬表示，過動症、發展遲緩孩子導致家長失去耐心引發兒虐，受虐兒少也會因腦部損傷導致相關疾病發生。衛福部保護司司長張秀鴛說，二者可謂互為因果，特殊需求兒少未被及早發現治療，父母不當管教，反而加劇腦部傷害，讓兒少疾病症狀惡化，陷入惡性循環，許多因兒虐被發現過動、自閉症的兒少，病情都已相當嚴重。