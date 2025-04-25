教宗方濟各台灣大型追思會 各大宗教代表都到場

教宗方濟各逝世，天主教台灣地區主教團今天上午於台北聖母無原罪主教座堂舉行教宗方濟各大型追思會。

除了天主教各個教區主教之外，各大宗教代表、教廷駐華大使館馬德範臨時代辦也都到場參與追思。

天主教台灣地區主教團表示，全台各教區、教堂近期都至少舉辦一場追思，此為大型追思禮儀，現場有超過數百名教友參與。