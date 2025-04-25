教宗方濟各台灣大型追思會 各大宗教代表都到場

教宗方濟各逝世，天主教台灣地區主教團今天上午於台北聖母無原罪主教座堂舉行教宗方濟各大型追思會。 除了天主教各個教區主教之外，各大宗教代表、教廷駐華大使館馬德範臨時代辦也都到場參與追思。 天主教台灣地區主教團表示，全台各教區、教堂近期都至少舉辦一場追思，此為大型追思禮儀，現場有超過數百名教友參與。 追思會由天主教台北總教區總主教鍾安住講道，敘說教宗方濟各謙遜、樸實的一生，以及上位以來提倡環保精神、並致力於氣候變遷責任，強調人類在氣候工作上的道德責任等等，都是重大作為也有深遠影響。天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，場面莊嚴。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，教廷駐華大使馬德範（左三）出席。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，教廷駐華大使馬德範（中）出席。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，宗教界不分信仰皆有代表出席。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，許多教徒前往參加。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，台灣總主教鍾安住（前）出席。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，場面莊嚴。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，圖為台灣總主教鍾安住。記者曾原信／攝影天主教會台灣地區主教團上午在天主教台北總教區聖母無原罪主教座堂，舉行對教宗方濟各的大型追思會，各國駐台使節出席。記者曾原信／攝影 大使館 教宗 方濟各
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