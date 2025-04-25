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高鐵苗栗站違停有礙觀瞻 新設2處停車場130車位暫免費

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為提供民眾通勤高鐵的停車需求，後龍鎮公所目前已在高鐵站附近規畫2處停車場，初步可提供130汽車格位，預計年底完成委外經營，現階段免費，民眾可多加利用。圖／後龍鎮公所提供
為提供民眾通勤高鐵的停車需求，後龍鎮公所目前已在高鐵站附近規畫2處停車場，初步可提供130汽車格位，預計年底完成委外經營，現階段免費，民眾可多加利用。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣高鐵苗栗特區周邊道路汽機車違停亂象為人詬病，警方本月中旬開始啟動高鐵苗栗特區大執法，針對違規停放人行道及綠帶車輛展開大規模取締、拖吊；對此，後龍鎮公所目前已規畫2處停車場，共可提供130汽車格位，現階段免費，民眾可多加利用。

位於後龍鎮的高鐵苗栗站是苗栗縣出入門戶，搭乘民眾多，但周邊道路屢見違停亂象，妨害行人通行安全，也影響市容觀瞻。

縣警局交通隊指出，高鐵苗栗特區周邊道路汽機車違停取締，從今年一月至四月中旬，已取締137件違停汽機車輛，將持續針對高鐵之站內接駁區、周邊道路的人行道、綠帶空間等違規熱點加強執法密度與強度，並呼籲高鐵通勤、旅遊以及接送的民眾務必遵守停車規定，以免受罰。

後龍鎮公所表示，為提供停車需求，目前已在台鐵豐富站旁（高鐵一路）、客家圓樓後方（新港六路）規畫停車場，初步分別可提供90及40台小客車，預計年底完成委外經營，現階段免費，民眾可多加利用。

人行道 違停 高鐵

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