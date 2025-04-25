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行政院消保處抽驗自助洗衣店洗衣劑 半數標示不合格

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
自助洗衣店愈來愈普遍，示意圖，與本新聞無關。本報資料照片
自助洗衣店愈來愈普遍，示意圖，與本新聞無關。本報資料照片

自助洗衣店愈來愈普遍，行政院消費者保護處去年8月至9月間，於自助洗衣店抽樣14件其所販售的洗衣劑，其中品質檢測均符合國家標準，但標示查核有7件未符合商品標示法或國家標準，均已請主管機關依法查處。

消保處表示，洗衣劑常使用的原料成分可能含壬基苯酚，其結構與動物體內雌性激素結構類似，具有干擾內分泌系統特性；且當清潔劑使用後流入水體環境中會再經生物分解，亦會造成環境汙染。

為了解自助洗衣店所販售洗衣劑的商品標示及品質，並保障消費者權益，消保處表示，本次進行游離甲醛、壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇類及三氯沙含量等檢測，並進行標示查核。

消保處表示，結果顯示，品質檢測均符合國家標準，但有7件未符合商品標示法或CNS 2477。主要違規包含未標示商品用途、未標示產品的pH值。相關產品均已轉交經濟部標準檢驗局依法查處，並通知地方主管機關要求業者限期改善。

消保處提醒，在自助洗衣店選購洗衣劑時，務必仔細檢查產品標示內容，包括品名、廠商資訊、製造日期等，以避免使用來路不明的產品。此外，亦應根據產品包裝說明和洗衣店所提供的使用指引，正確使用洗衣劑，以防止皮膚過敏或細菌孳生等問題。

主管 消費者 行政院

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