別賭運氣！桃園男心梗胸悶痛沒睡好 泡澡冒冷汗趕部桃保住一命

52歲陳姓男子日前凌晨突然胸悶、胸痛，以為只是睡姿不良或氣溫變化，等到清晨泡澡想緩解不舒服，竟然直冒冷汗、雙手發麻渾身不對。他意識到情況嚴重，急忙到衛福部桃園醫院急診，經檢查確認急性心肌梗塞，醫師立即為他安排心導管手術，成功搶回一命。

部桃心臟內科醫師洪志偉提醒，心肌梗塞的典型症狀包含胸悶、胸痛、冷汗、手腳麻木、噁心、呼吸困難等，有些病人甚至只感到輕微不適，容易誤判為一般疲勞或其他小毛病而延誤就醫。一旦錯失治療時機，不僅恐造成心臟永久損傷，更有可能猝死。

陳先生經心導管手術後已脫離險境，目前從加護病房轉入普通病房持續觀察。部桃醫療團隊呼籲，當身體出現疑似心臟疾病的警訊時，千萬不要自行熱敷或泡澡嘗試舒緩，也不可等待症狀自然緩解，應立刻就醫接受評估。

洪志偉強調，面對心臟疾病警訊，千萬不要賭運氣，早發現、早就醫是守住生命的唯一機會。

部桃急診護理長童姿鈞表示，陳男到院時依據「急診檢傷分類制度（TTAS）」初評，醫護人員從胸痛合併冷汗與手麻等症狀，高度懷疑為心臟急重症，立刻將他列為第1級緊急等級（紅色），直接啟動快速處置流程，這項分級制度可協助醫療資源適當分配，將寶貴時間保留給真正有生命危險的病患。

童姿鈞說明，心肌梗塞是檢傷分級中的第一級案件，代表病人有生命危險，需立即接受醫師處置，分秒都攸關生死。衛福部統計，檢傷第一級患者約占所有急診人次的1%，雖然比率不高，卻需要最高警覺與立即救治，否則可能錯失黃金搶救期。

童姿鈞說，急診檢傷分類制度共分為五級，從紅、橙、黃、綠、藍區分病情急迫程度。紅色代表立即危及生命，如心肌梗塞、中風、大出血等，橙色為生命徵象不穩、極需急救，黃色為症狀持續惡化風險高，綠色為非緊急但需處置，藍色則為病況穩定，可延後處理，如感冒或慢性病拿藥。