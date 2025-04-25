北雷雨大降溫、南熱飆30度 明天這些地區慎防劇烈雨勢

今明兩天的天氣不穩定，有陣雨或零星雷雨現象，中央氣象署預報員李孟軒表示，今天中部以北地區有比較明顯降雨，明天因為東北季風偏強一些，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮留意局部大雨現象。

最近幾天主要受到鋒面影響，水氣偏多，李孟軒表示，北部地區降雨明顯，今明兩天的天氣還是不穩定，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮，可能要留意局部大雨，中部以北要留意比較明顯的雨勢。

目前天氣情形，李孟軒表示，華南一直延伸到台灣附近的雲量偏多，大概就是鋒面所在的位置。目前台灣雲量偏多在中部以北，和宜蘭、花蓮，南部和東南部雲量偏多，預估南部地區今天溫度相對比較高一點。

至於目前降雨情況，李孟軒表示，比較有回波通過區域大致上在中部以北地區，斷斷續續有降雨情形。有些回波偏強，雨勢相對比較明顯，通過時會帶來明顯降雨，外出要攜帶雨具備用。

降雨趨勢，李孟軒表示，今明兩天的天氣不穩定，今天鋒面通過，明天還有華南雲雨區東移的影響，預估整個降雨範圍還是比較偏廣，尤其還是要留意基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮，可能有局部大雨，今晚以上區域雨勢可能更明顯一些。中部以北地區今天可能也要留意有明顯降雨。

李孟軒表示，周日東北季風減弱，水氣減少，只有東半部和恆春半島還有降雨情形。中午過後，北部地區和其他山區有午後陣雨現象。另外，下周一有另外一道鋒面通過，以及東北季風再度增強，整體降雨機率再度提高；尤其中部以北地區下周一會有比較明顯降雨。下周二以後整體降雨比較明顯緩和，剩下東半部地區，以及午後的西半部山區，還會有零星雨勢。

溫度趨勢，李孟軒表示，今明兩天主要受到東北季風和降雨的影響，所以整體白天高溫相對來說有比較下降的情形，北部和宜蘭高溫落在24度左右，花東26度上下，中南部有機會來到28度以上；尤其南部地區今天氣溫還是比較偏高，南部內陸的地方有機會來到30度以上高溫。