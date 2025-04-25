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端午離島航線第二波加班機 4月28日上午9時開賣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
端午節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）第二波加班機，澎湖航線提供2032個座位數，馬祖航線提供140個座位數，總計提供2172個座位數。圖／長榮集團提供
端午節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）第二波加班機，澎湖航線提供2032個座位數，馬祖航線提供140個座位數，總計提供2172個座位數。圖／長榮集團提供

因應民眾端午節返鄉及旅遊需求，民航局今天宣布，已針對目前需求較高之澎湖及馬祖航線規畫第二波加班機，並將於4月28日下周一上午9時統一開放訂位。

民航局說，各航線非尖峰時段航班尚有空位，由於離島航班易因天候影響異動，民航局也提醒民眾提早訂位，並留意最新氣象資訊，妥善規畫行程。

端午節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖），已於3月24日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已再依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供2032個座位數，馬祖航線提供140個座位數，總計提供2172個座位數。

民航局說，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票。例如4月28日訂票者，應於4月30日前完成開票。提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局指出，觀察旅客訂位狀況，目前非尖峰時段都還有空位，民眾可多加利用，也提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局 馬祖

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