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新光三越台中中港店展開修復施工 母親節服務不間斷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越總公司公關協理張家齊表示，中港店將以安全為第一優先，加速投入後續修復作業。 新光三越/提供
新光三越總公司公關協理張家齊表示，中港店將以安全為第一優先，加速投入後續修復作業。 新光三越/提供

新光三越台中中港店「整體整建修復至可供使用計畫」獲准予備查，即展開修復施工。針對有損壞應修復及無損壞安全無虞兩部分，已經由專業建築師、結構技師及各專項技師盤點簽證完成，刻正依相關規定，以安全為第一優先，加速投入後續修復作業。

修復施工期間，新光三越仍持續進行「服務不間斷」計畫，透過線上線下雙軌並進，目前進行中「服務不間斷」計畫包含「聯合品牌特販會」、「春季化妝品節服務會」、「線上母親節活動」。

其中，「聯合品牌特販會」即日起至5月7日於世貿二館，78個話題品牌共同參與，「春季化妝品節服務會」即日起至4月30日於林酒店，16大品牌持續實體美妝服務。「線上母親節活動」即日起至5月11日於線上渠道，同享全台回饋與優惠。

新光三越表示，將顧客與員工的安全視為最高原則，加速整建修復，致力於打造更安全、舒適的消費環境，期盼早日與顧客員工，在最熟悉的地方再次相聚。

新光三越 母親節 消費

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