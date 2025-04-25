端午節連假台鐵加開109班列車 4月28日起搶票

現在的人注重健康和體態，會透過飲食和運動來瘦身，但其實睡覺也能減重。肥胖專科醫師吳榛槿表示，在天冷的環境下睡覺，有助於燃燒脂肪，這是因為人體內的「棕色脂肪」被活化，進而消耗能量，維持體溫。

2025-04-25 09:59