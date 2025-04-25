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端午節連假台鐵加開109班列車 4月28日起搶票
因應端午節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司自5月29日（周四）起至6月2日（周一）共5天，全線加開各級列車共計109班。
其中，包含東部地區實名制EMU3000型自強號4班、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號4班、台北–高雄–台東EMU3000型自強號6班、南港–彰化普悠瑪號直達車6班、七堵=彰化EMU3000型自強號直達車2班、湖口=台東EMU900型區間快車6班及七堵=鳳山EMU900型區間快車6班。
另為加強疏運旅客，台鐵公司說，5月29日至6月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司說，端午連續假期車票自4月28日下周一0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於4月29日下周二0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網( http://www.railway.gov.tw )及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
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