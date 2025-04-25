TPASS 2.0累計671.8萬元回饋金 客運最多、北捷排第二

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，至4月23日為止，已有19萬人完成記名登錄，自2月開始累計搭乘紀錄迄今，累計已有8.5萬張電子票證達成回饋條件，總回饋金額約671.8萬元。

公路局統計，今年3月份約有5.0萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2.9萬張電子票證達成基本客運回饋（市區公車／公路客運）條件、3.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋（台鐵、台北捷運或新北捷運）條件，其中包含約1.5萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件；該月份回饋金額達433.7萬元，較2月份回饋金額增加82.1%。

其中，以基本客運回饋條件的回饋金額最高，共339.5萬元，占總回饋金額的78.3%；台北捷運軌道加碼回饋金額次之，共82.6萬元，占總回饋金額的19.1%。

另外，公路局提醒，完成TPASS 2.0記名登錄的民眾，除可至各票證公司網站的「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額外，即日起亦可至該局「公運常客優惠平台」( https://tpass.thb.gov.tw )查詢，完成身分驗證及註冊成為平臺會員後，即可查詢所有以相同身分證字號完成記名登錄之電子票證，以及各張電子票證每月份回饋金額及回饋金領取情形。

公路局說，民眾可持符合回饋條件的電子票證，至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內的悠遊卡售卡加值機，靠卡領取回饋金，當月未完成領取的回饋金額，亦可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。