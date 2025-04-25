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台南社安網考核勇奪六都第一 可獲加碼補助2226萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
衛福部「強化社會安全網績效考核」台南市榮獲95.56分，勇奪六都第一。圖／市府社會局提供
衛福部「強化社會安全網績效考核」台南市榮獲95.56分，勇奪六都第一。圖／市府社會局提供

衛福部公布「113年度強化社會安全網績效考核」結果，台南市以95.56分勇奪六都第一，成績亮眼，獲得衛福部肯定與表揚。市府表示，該項殊榮為台南市爭取到中央補助比率調高5%，預估今年將可增加2226萬元經費，用以強化社安網服務量能。

該獎項於日前在衛福部主辦的全國衛政及社政首長聯繫會議中頒發，由部長邱泰源親自頒獎，台南市社會局長郭乃文代表領獎。

市長黃偉哲表示，在各縣市競爭激烈下，台南市能獲得六都最高分，是市府團隊跨局處合作的成果。他強調，打造穩固社會安全網非一局處之力所能及，必須仰賴衛生、教育、警政、法務與民間單位共同合作，市府將持續強化橫向整合，提升服務效能。

社會局指出，台南市自2018年起配合中央推動「強化社會安全網計畫」，目前已建置12處社福服務中心、4處社區心理衛生中心、3處精神障礙者協作服務據點、31處兒少社區照顧據點及10處早療據點，並推動社區精神病人照顧優化計畫，逐步建立完整服務體系。

為落實「不漏接、不間斷」的服務精神，市府與各區公所、衛生所、社區組織、警察局及民間團體深化合作，積極提供包括實物愛心銀行、婦幼保護、育兒支持、居家安胎等多元服務，強化在地即時應變與弱勢支持能力。

社會局提醒，民眾若遇緊急困難或需要社會支持服務，可就近洽詢各社福中心，或撥打社會局電話（06）299-3992尋求協助。

台南市社會局長郭乃文接受衛福部長邱泰源頒獎。圖／市府社會局提供
台南市社會局長郭乃文接受衛福部長邱泰源頒獎。圖／市府社會局提供
衛福部「強化社會安全網績效考核」台南市榮獲95.56分，勇奪六都第一。圖／市府社會局提供
衛福部「強化社會安全網績效考核」台南市榮獲95.56分，勇奪六都第一。圖／市府社會局提供
衛福部「強化社會安全網績效考核」台南市榮獲95.56分，勇奪六都第一。圖／市府社會局提供
衛福部「強化社會安全網績效考核」台南市榮獲95.56分，勇奪六都第一。圖／市府社會局提供

台南 衛生所 衛福部

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