聽新聞
0:00 / 0:00
成大醫院與越南順化中央醫院續簽MOU 深化骨科醫療交流
成大醫院與越南順化中央醫院本月再度簽署合作備忘錄，延續兩院在骨科醫療領域的國際合作新篇章，此次簽署儀式由成大醫院院長李經維主持，骨科部主任吳柏廷策畫，順化中央醫院院長Pham Nhu Hiep率團來台，在兩院多位醫療與行政主管的見證下完成簽署。
回顧雙方合作淵源，成大醫院與順化中央醫院首次簽署合作備忘錄始於2019年，當時由前院長楊俊佑與Pham Nhu Hiep代表簽署，展現雙方在醫療技術與學術交流上的高度互信與共同願景。
創立於1894年的順化中央醫院，是越南中部歷史最悠久的國家級醫學中心，擁有完善的醫療與教學資源，長期扮演當地醫療重鎮角色。成大醫院自2000年起陸續接待越南資深醫師來台臨床進修與技術交流，至今已有28位越南骨科醫師完成訓練，其中13位來自順化中央醫院，合作成果豐碩。
其中一位醫師更因深受成大醫院學術研究風氣吸引，返國後申請進入成功大學生物醫學工程研究所攻讀博士學位。
成大醫院表示，未來將持續秉持「接軌國際、深耕本土」的理念，強化醫學教育、臨床訓練與研究合作，積極推動台灣醫療國際化。此次與順化中央醫院續約，不僅深化雙方專業交流，更象徵醫療人文關懷與長年情誼的延續，為國際醫療合作樹立典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言