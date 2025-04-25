婦人氣切臥床24年竟罹患子宮頸癌3期 治療後安返就養

苗栗市一名已臥床24年的51歲女子去年底因大量陰道出血緊急送醫急診，經檢查後確診為子宮頸癌第三期。在大千婦癌團隊積極治療及照顧下，病人的子宮頸腫瘤已消失，癌症指數也恢復正常，順利在3個月後康復出院，返回創世基金會繼續接受安養照護。

大千綜合醫院醫療副院長及婦科主任林敬旺表示，這名病患當年因意外導致腦出血，手術後仍因不可逆的腦損傷而需氣切並長期臥床，家人將她安置在創世基金會苗栗分會。

去年8月時，她也曾因陰道異常出血被送往其他醫院就診，但未接受進一步的診斷及治療。這次因再度大量陰道出血到大千就醫，檢查發現女子癌細胞已侵犯陰道下三分之一的部位，正子造影檢查也顯示病人雙側骨盆淋巴也有轉移，確認為子宮頸癌第三期。

林敬旺表示，由於病人狀況已不適合手術治療，因此安排住院接受化學及放射治療。但病人因長期臥床且有氣切的特殊情況，治療期間多次發生輕微肺炎等狀況而影響治療；在大千婦產科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、護理及營養團隊共同照護下，歷經3個月治療，終於順利康復出院。