快訊

台灣寶可夢中心推16款「相似寶可夢」新品！「廚房海綿」太Q捨不得用

川普打爛關稅牌股債匯齊跌 「拋售美國交易」正崛起

再射穿雲箭！ 韓國瑜籲熱愛民主的朋友426齊上凱道

聽新聞
0:00 / 0:00

華南雲系配合東北季風 中北部宜花今明溼涼 周日再放晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
嘉義以北及東半部皆有短暫陣雨或雷雨，南部僅山區有短暫陣雨機會。基隆北海岸、東北角及宜蘭局部地區有較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級。聯合報系資料照
嘉義以北及東半部皆有短暫陣雨或雷雨，南部僅山區有短暫陣雨機會。基隆北海岸、東北角及宜蘭局部地區有較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級。聯合報系資料照

今天東北季風增強，帶動鋒面往南推移，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，台灣海峽上仍有對流雲系發展，嘉義以北及東半部皆有短暫陣雨或雷雨，南部僅山區有短暫陣雨機會。基隆北海岸、東北角及宜蘭局部地區有較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級。對南部影響較小，嘉義以南及台東仍為多雲時晴或晴時多雲天氣。

氣溫方面，他說，中北部及花東明顯轉涼，高溫約24至26度，中部高溫約28度，南部持續有30度以上高溫，屏東有33至35度高溫。南部民眾注意防曬、避免中暑。北部東北部的民眾，夜間氣溫稍低，出門應攜帶外套，做好保暖。

明天鋒面持續影響，薛皓天表示，但快速通過，東北季風仍偏強，且持續有華南雲系東移影響，仍持續跟今天差不多的天氣型態，中北部及東北部仍屬溼涼天氣，高溫仍維持在24至26度，中部高溫約28至29度，南部高溫約29至31度，中部以北及東半部為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，迎風面的北海岸、東北角及東半部有局部較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級，晚間雲系逐漸遠離，且東北季風開始減弱各地轉多雲或多雲時晴天氣。

周日漸轉高壓迴流環境，薛皓天表示，氣溫將回升，各地天氣為晴時多雲或多雲時晴，東半部仍有些局部短暫陣雨。午後受熱力作用，有熱對流發展機會，北部、各地山區及近山地區皆有短暫陣雨機會。

薛皓天表示，下周一另一波鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及宜花地區氣溫稍降，嘉義以北及東半部轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，西北部沿海及宜蘭有短時較大雨勢機會，局部地區單點有機會達大雨等級，南部僅山區有零星降雨機會。

下周二受持續東北季風影響，薛皓天表示，但鋒面遠離，全台為多雲時晴或晴時多雲天氣，但氣溫仍有稍下滑，北部、東部高溫約24至26度，中南部高溫約27至28度。

周末天氣變化大，薛皓天表示，降雨較多，外出要攜帶雨具。周日轉晴或多雲，天氣較穩定。下周一另一鋒面快速通過，中部以北轉雨，但下周二、下周三天氣轉晴或多雲時晴的穩定天氣，下周二仍稍偏涼，下周三東北季風減弱，各地開始回溫，但這兩天山區及近山地區仍有午後短暫陣雨機會，須持續追蹤最新的天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 高溫

延伸閱讀

東北季風增強+鋒面再度南壓 雷雨今炸雲林以北和宜花

今明溼涼注意強對流恐暴雨雷擊 明天清晨低溫下探1字頭

下周另波鋒面接力！明後2天全台溼答答 南北天氣溫差大

下周另波鋒面接力！明後2天全台溼答答 南北天氣溫差大

相關新聞

筆電廠商「1讚折1元」反告買家 北市法務局要求喜傑獅撤告

台灣筆電廠商喜傑獅去年慶賀中華隊奪世界12強棒球賽冠軍，推出「1個讚折抵1元」活動後，因涉及折抵1.7萬元跳票，甚至提告...

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

東北風增強，中央氣象署發布陸上強風特報，今晨至明晚蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉...

華南雲系配合東北季風 中北部宜花今明溼涼 周日再放晴

今天東北季風增強，帶動鋒面往南推移，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，台灣海峽上仍有對流雲系發展，嘉義以北及東半部皆有短...

東北季風增強+鋒面再度南壓 雷雨今炸雲林以北和宜花

今天東北季風增強，鋒面又再度南壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雲林以北、宜蘭到花蓮一帶...

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第88號顯著有感地震報告，今天上午6時10分，在台南市政府東北方41.9公里，位於台南市東山區，發生芮氏規...

出國玩中風費用100萬僅負擔17萬 老弱病保旅平險4關鍵

台灣人愛出國旅行，一個擁有2300萬人口的國家，2024年一整年出國人次竟高達1684萬9683人。出國旅行是我們與家人創造美好回憶的方式，但可能也因為對異地的陌生、旅途導致的身體勞累，而發生意外、疾病，產生諸多風險。究竟出國旅行，該怎麼玩才能安心又有保障？保險又該如何規畫，才能降低老病殘的旅行風險？ 鈺璽診所副院長、振興醫院精神科特約醫師蔡佳芬分享，常常會有家屬來詢問，是否可以帶年邁生病但行動尚能自主的長輩出國旅行，而她總是回答「沒問題的」，只要備好常備藥品，並且首選醫療專機可以飛回來的的旅遊點。至於醫療專機的費用以及申請方式，本文將一一為你解答。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。