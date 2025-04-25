華南雲系配合東北季風 中北部宜花今明溼涼 周日再放晴

今天東北季風增強，帶動鋒面往南推移，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，台灣海峽上仍有對流雲系發展，嘉義以北及東半部皆有短暫陣雨或雷雨，南部僅山區有短暫陣雨機會。基隆北海岸、東北角及宜蘭局部地區有較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級。對南部影響較小，嘉義以南及台東仍為多雲時晴或晴時多雲天氣。

氣溫方面，他說，中北部及花東明顯轉涼，高溫約24至26度，中部高溫約28度，南部持續有30度以上高溫，屏東有33至35度高溫。南部民眾注意防曬、避免中暑。北部東北部的民眾，夜間氣溫稍低，出門應攜帶外套，做好保暖。

明天鋒面持續影響，薛皓天表示，但快速通過，東北季風仍偏強，且持續有華南雲系東移影響，仍持續跟今天差不多的天氣型態，中北部及東北部仍屬溼涼天氣，高溫仍維持在24至26度，中部高溫約28至29度，南部高溫約29至31度，中部以北及東半部為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，迎風面的北海岸、東北角及東半部有局部較大雨勢，日雨量有機會達大雨等級，晚間雲系逐漸遠離，且東北季風開始減弱各地轉多雲或多雲時晴天氣。

周日漸轉高壓迴流環境，薛皓天表示，氣溫將回升，各地天氣為晴時多雲或多雲時晴，東半部仍有些局部短暫陣雨。午後受熱力作用，有熱對流發展機會，北部、各地山區及近山地區皆有短暫陣雨機會。

薛皓天表示，下周一另一波鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及宜花地區氣溫稍降，嘉義以北及東半部轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，西北部沿海及宜蘭有短時較大雨勢機會，局部地區單點有機會達大雨等級，南部僅山區有零星降雨機會。

下周二受持續東北季風影響，薛皓天表示，但鋒面遠離，全台為多雲時晴或晴時多雲天氣，但氣溫仍有稍下滑，北部、東部高溫約24至26度，中南部高溫約27至28度。

周末天氣變化大，薛皓天表示，降雨較多，外出要攜帶雨具。周日轉晴或多雲，天氣較穩定。下周一另一鋒面快速通過，中部以北轉雨，但下周二、下周三天氣轉晴或多雲時晴的穩定天氣，下周二仍稍偏涼，下周三東北季風減弱，各地開始回溫，但這兩天山區及近山地區仍有午後短暫陣雨機會，須持續追蹤最新的天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。