睡覺也能瘦！醫曝天氣冷睡覺可燃脂 4方法實證有效

現在的人注重健康和體態，會透過飲食和運動來瘦身，但其實睡覺也能減重。肥胖專科醫師吳榛槿表示，在天冷的環境下睡覺，有助於燃燒脂肪，這是因為人體內的「棕色脂肪」被活化，進而消耗能量，維持體溫。

吳榛槿醫師在個人IG分享國外研究，一群受試者分別在不同環境下各睡覺1個月，第一個月先從24度開始，再來第二個月降至19度，接著又變回24度，然後再到27度。研究發現，在比較冷的環境下，睡覺的時候，身體會活化「棕色脂肪」來幫忙產熱，這是因為天冷時，身體為了維持一定的溫度，就會活化棕色脂肪來消耗能量產熱。

吳榛槿醫師表示，當棕色脂肪活化之後，除了促進脂肪消耗以外，還能讓身體代謝提升，並增強胰島素敏感性，如此一來就能在不知不覺中達到瘦身的效果。

另外，減重醫師蕭捷健也曾表示，人體內不只有「白色脂肪」，還有「棕色脂肪」，白色脂肪是儲存能量，棕色脂肪則像人體的「燃脂暖爐」，將能量轉換為熱能，幫助我們維持體溫，同時提升代謝。科學家也發現透過寒冷刺激、規律運動、充足睡眠、補充足夠的omega-3油脂等四種方式，來增加棕色脂肪活性。