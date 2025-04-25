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筆電廠商「1讚折1元」反告買家 北市法務局要求喜傑獅撤告

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣筆電廠商喜傑獅提告買家，北市法務局4月22日已召開行政調查，要求業者撤回訴訟。圖／擷取自臉書粉專「CJSCOPE 喜傑獅 You Design! We Make 」
台灣筆電廠商喜傑獅提告買家，北市法務局4月22日已召開行政調查，要求業者撤回訴訟。圖／擷取自臉書粉專「CJSCOPE 喜傑獅 You Design! We Make 」

台灣筆電廠商喜傑獅去年慶賀中華隊奪世界12強棒球賽冠軍，推出「1個讚折抵1元」活動後，因涉及折抵1.7萬元跳票，甚至提告消費者，引發不少消費糾紛。北市法務局今指出，日前已召開行政調查，要求業者撤回訴訟，但業者稱不承認關閉官網後的訂單。

法務局說，客製電腦業者天獅國際股份有限公司、品牌名稱「喜傑獅」在官網進行筆電促銷「1個讚折抵1元」活動，未全數依約履行衍生消費爭議，部分消費者後續提起民事訴訟等，消保官4月22日已召開行政調查請喜傑獅到市府說明，會中要求喜傑獅撤回訴訟並向消費者提出友善處理方案，保障消費者權益。

法務局表示，業者原推出促銷方案，吸引消費者踴躍參與，之後卻對消費者提起確認買賣契約不存在的訴訟，造成眾多消費者困擾及不滿，影響消費者權益，北市府已陸續接獲多件消費申訴案件。

法務局提到，喜傑獅於行政調查中表示，該公司去年11月25日晚間8時許遭受網路攻擊，並於當日晚間9時6分緊急關閉官網，至於關閉官網前已成立訂單，公司同意履約出貨，但關閉官網後的訂單不予承認，並以訴訟方式處理。

法務局認為，企業經營者應確保廣告內容的真實與公司履約的誠信，且應積極善盡社會責任，非必要不宜以訴訟手段處理消費爭議。

法務局說，已要求業者撤回對消費者提起的訴訟，並曉諭業者針對非以不當方式參與促銷活動的消費者，宜提出合理且友善的處理方案，展現企業應有的誠信態度；業者如接獲消費爭議申訴，應妥善溝通協調，避免興訟處理。

北市府 消費者 網路攻擊

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