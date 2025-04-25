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東北季風增強+鋒面再度南壓 雷雨今炸雲林以北和宜花

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風增強，鋒面又再度南壓。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天東北季風增強，鋒面又再度南壓。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今天東北季風增強，鋒面又再度南壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雲林以北、宜蘭到花蓮一帶將再度有短暫陣雨或雷雨，雖然對流發展可能不像周三顯著，仍要留意台灣海峽中北部對流系統發展及移入的情況。對流通過的地方可能有局部較大雨勢發生機會，中北部地區民眾要注意。嘉義以南、台東地區受影響較小，雲量較多，偶爾有些局部短暫陣雨機會。

吳聖宇說，明天鋒面會繼續往南壓到南海北部，雖然逐漸離開，但是台灣附近底層東北季風仍較強，配合廣東、福建一帶持續有中層水氣（華南雲雨帶）東移，台中以北、宜花東等地有短暫陣雨或雷雨，底層迎風的桃園以北、基隆北海岸、宜蘭一帶可能有局部較大雨勢，彰化以南地區受影響較小，雲量較多，偶有短暫陣雨機會。

周日大陸高壓東移，吳聖宇表示，台灣附近底層風向會很快轉為東南到偏南風，新的鋒面系統也會在大陸長江以南地區重整，台灣位於高壓迴流、鋒面前方環境，東半部仍有些局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨，整體天氣會較為穩定下來。

由於東北季風增強的關係，吳聖宇說，今明兩天北部、東北部、東部溫度會較為偏涼，白天高溫只有23至26度，中部、南部、東南部溫度仍較高，高溫仍有機會來到30度以上，尤其高屏一帶預報有32至34度高溫機會，南北之間差異較大。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨在北部、東北部地區低溫也可能降到18至20度間，配合降雨，溼涼的感受較為明顯。

溫度回升要等到周日，吳聖宇表示，北部、東北部、東部高溫會回升到27至29度，其他地方高溫持續會超過30度。北、東部未來這幾天溫度的起伏較大，要多留意身體健康。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 鋒面 高溫

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