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今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天、明天鋒面南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣明顯轉涼，南部氣溫略降。本報資料照片
今天、明天鋒面南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣明顯轉涼，南部氣溫略降。本報資料照片

東北風增強，中央氣象署發布陸上強風特報，今晨至明晚蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天鋒面南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣明顯轉涼，南部氣溫略降；仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。今天北部17至25度、中部20至29度、南部20至33度、東部18至31度。

周日鋒面遠離，吳德榮表示，天氣好轉，氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率。下周一另一鋒面快速移入，再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降，北台灣轉涼。

下周二天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲；吳德榮表示，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，下周三至下周六各地晴時多雲，白天偏熱；不穩定度略降，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。5月4日又有鋒面，天氣再變。愈近模式末期的模擬，不確定性愈大，應持續注意其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫

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