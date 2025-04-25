快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

今明溼涼注意強對流恐暴雨雷擊 明天清晨低溫下探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，今天各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成的局部短暫陣雨，降雨機率偏高。本報資料照片
東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，今天各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成的局部短暫陣雨，降雨機率偏高。本報資料照片

東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，中央氣象署表示，今天各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成的局部短暫陣雨，降雨機率偏高。中部以北、宜蘭、花蓮及澎湖、金門、馬祖有較大雨勢發生的機率。強對流移入時容易有短延時強降雨，並伴隨雷擊與強陣風。基隆北海岸及宜蘭，也易有局部大雨發生。

氣溫方面，今天北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，低溫約22度，高溫降到24至26度，而中南部及台東低溫約23至25度，高溫約28至30度，南部近山區溫度還是可以來到34度左右，降雨時溫度會稍微涼一點，南北溫差大。

明天東北季風影響，北部及宜蘭、花蓮天氣較涼，而低溫在明天清晨下降到19、20度左右，其他地區則為22至24度，搭配華南雲雨區東移影響，各地降雨機率偏高，不定時有局部短暫陣雨，南部降雨較為零星；中部以北、宜蘭及花蓮地區有局部雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，迎風面的基隆北海岸及宜蘭、花蓮也可能會有局部大雨發生。

周日東北季風減弱，環境轉為偏東到東南風，北部及宜蘭高溫回升至26至29度左右；台灣附近水氣仍多，不過降雨範圍縮小、也更短暫，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周一鋒面快速通過及東北季風增強，各地天氣再度轉為不穩定的狀態；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區降雨機率亦高。

下周二東北季風影響，各地為多雲到晴；水氣減少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周三、下周四東北季風減弱，水氣偏少，日夜溫差大，各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

5月2日至5月4日台灣附近為偏東至東南風的環境，各地大多為多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

周日晚至下周一清晨中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全。春季天氣變化快速，天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

宜蘭 東北季風

延伸閱讀

宜蘭二階連署書公文遭檢調扣走 藍批：擋罷免不擇手段

下周另波鋒面接力！明後2天全台溼答答 南北天氣溫差大

控選擇性辦案 吳宗憲：宜蘭罷綠委團體若沒被約談才奇怪

一波鋒面雨帶進逼北台灣 粉專：台北、桃園即將下雨

相關新聞

醫師協助末期病人死亡 逾86%民眾支持

隨醫療進步，末期病人可用維生醫療延長生命，但許多病人受病痛折磨，不少民眾倡議安樂死立法，但各界意見分歧。台大公衛學院昨公...

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

東北風增強，中央氣象署發布陸上強風特報，今晨至明晚蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉...

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

中央氣象署發布第88號顯著有感地震報告，今天上午6時10分，在台南市政府東北方41.9公里，位於台南市東山區，發生芮氏規...

今年第7起！台鐵停車不當 超出月台

台鐵停車不當事件頻傳，昨五一一車次莒光號在台中清水站進站時，因司機員軔機操作不當，導致停車位置不當，一車門超出月台，車上...

台鐵「纜繩式」月台門防落軌 高雄站明年啟用

台鐵落軌事件頻傳，為維護運輸安全，台鐵在高雄車站增設「纜繩式」月台門，明年三月啟用。台鐵總經理馮輝昇表示，若運作得宜，將...

氣象署提醒：暖化下 極端高低溫更頻繁

極端氣候愈來愈嚴峻，夏季炙熱、冬天酷寒。台灣、全球去年平均溫度雙雙創歷史新高點，但今年三月前，台灣的溫度相較往年又偏冷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。