今明溼涼注意強對流恐暴雨雷擊 明天清晨低溫下探1字頭

東北風逐漸增強及華南雲雨區東移，水氣偏多，天氣不穩定，中央氣象署表示，今天各地及澎湖、金門、馬祖不定時會有水氣移入造成的局部短暫陣雨，降雨機率偏高。中部以北、宜蘭、花蓮及澎湖、金門、馬祖有較大雨勢發生的機率。強對流移入時容易有短延時強降雨，並伴隨雷擊與強陣風。基隆北海岸及宜蘭，也易有局部大雨發生。

氣溫方面，今天北部及宜蘭、花蓮整天偏涼，低溫約22度，高溫降到24至26度，而中南部及台東低溫約23至25度，高溫約28至30度，南部近山區溫度還是可以來到34度左右，降雨時溫度會稍微涼一點，南北溫差大。

明天東北季風影響，北部及宜蘭、花蓮天氣較涼，而低溫在明天清晨下降到19、20度左右，其他地區則為22至24度，搭配華南雲雨區東移影響，各地降雨機率偏高，不定時有局部短暫陣雨，南部降雨較為零星；中部以北、宜蘭及花蓮地區有局部雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，迎風面的基隆北海岸及宜蘭、花蓮也可能會有局部大雨發生。

周日東北季風減弱，環境轉為偏東到東南風，北部及宜蘭高溫回升至26至29度左右；台灣附近水氣仍多，不過降雨範圍縮小、也更短暫，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周一鋒面快速通過及東北季風增強，各地天氣再度轉為不穩定的狀態；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區降雨機率亦高。

下周二東北季風影響，各地為多雲到晴；水氣減少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周三、下周四東北季風減弱，水氣偏少，日夜溫差大，各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

5月2日至5月4日台灣附近為偏東至東南風的環境，各地大多為多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

周日晚至下周一清晨中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全。春季天氣變化快速，天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。