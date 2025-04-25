33歲男腹脹、黑便…竟是胃癌4期！他樂觀抗癌恢復良好

33歲吳姓男子仗著年輕，半年多便祕、解黑便不以為意，直到去年8月吐血掛急診，才發現是胃癌第4期，傳統化療效果有限，經接受化療加免疫療法，結合釔-90放射栓塞術，成功縮小胃及肝腫瘤，經手術切除，恢復良好，對於能成功突破晚期胃癌治療瓶頸，他覺得很感恩。

傳統化學治療效果有限，台中榮總首次運用化療加免疫療法，結合釔-90放射栓塞術，3管齊下治療，成功縮小胃及肝腫瘤，能接受手術切除，術後恢復良好，醫療策略突破晚期胃癌治療瓶頸，為患者帶來新希望。

台中榮總一般外科主任陳怡如說，胃癌早期腹悶、腹痛、腹脹等症狀，常與其他消化系統疾病相似，易被忽略，導致60%至70%胃癌患者確診時已是晚期，因胃與肝血液供應相連，肝臟是胃癌最常見轉移部位。

吳先生胃癌第4期，轉移肝腫瘤巨大，因此以化療殺死癌細胞，搭配免疫療法，通過激活免疫系統攻擊癌細胞，再針對肝腫瘤，利用釔-90微粒放射栓塞術治療，將高劑量放射線精確投遞至肝腫瘤，殺死癌細胞，有效縮小腫瘤。

陳怡如指出，吳男確診罹患胃癌並且肝轉移，肝腫瘤有11.8公分大、占據1/3肝臟，經接受4個月的前導性3管齊下治療，胃腫瘤縮小6.2公分，能手術切除病灶，接著切除全胃及左肝，病理報告胃、肝均無殘留腫瘤，現在持續接受剩下的5次化療及2年免疫治療，降低復發機率，待化療結束後也能繼續工作。

吳男表示，他一開始發現解黑便、腹脹，以為是胃潰瘍或便秘，覺得自己年輕也不在意，直到半年後突然吐血，掛急診才發現胃癌第4期，雖然存活率低仍要勇敢接受治療，突然發現腫瘤縮小到可以開刀，能再延長壽命，覺得感恩。

陳怡如提醒，男性胃癌發生率是女性1.6倍，且50歲以上為好發族群，如有家族胃癌史，個人罹癌風險比一般人高2至3倍，其他危險因子包括吸菸、長期飲酒、幽門螺旋桿菌感染、愛吃醃製食品及慢性胃病等有胃部不適或其他風險因素者，應定期進行胃鏡、電腦斷層掃描或磁振造影檢查，早期確診及，提升治療成功率。