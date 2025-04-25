藥師公會：不該破壞用藥安全機制

衛福部放寬「經營中藥從業人員」資格，中醫師公會全聯會與中藥商業同業公會全聯會昨出面力挺，認同衛福部長邱泰源及中藥司司長蘇奕彰作法，有助解決中藥商人才斷層現況。但持反對意見的藥師公會全聯會理事長黃金舜強調，「中藥就是藥，交到民眾手上應該由專業人員把關，政府不應該破壞用藥安全機制。」

黃金舜認為，中醫師公會全聯會、中藥商同業公會全聯會的力挺行動，是討好衛福部，因時代在進步，傳統中藥行的沒落不應歸咎高齡化、少子化，而是經營者需省思經營及生存方式，積極尋求轉型，包括升級專業能力等。

黃金舜以雜貨店和便利商店為例，便利商店的產品多元、空間明亮；雜貨店幾乎還停留在靠「人情味」取勝，經營模式並沒有進步改善，與中藥行式微道理一樣。他說，藥事法修法實施醫藥分業，條文限定只有中醫師和藥師具調劑資格，但如今進一步放寬對中藥商資格認定條件，到時民眾吃藥出事誰負責？