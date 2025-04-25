中藥商資格放寬解人才斷層危機 中醫業力挺

衛福部三月十八日公告放寬「經營中藥從業人員」資格，引發藥師公會全聯會不滿，日前號召上百人到衛福部抗爭，要求衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰下台負責。中醫師公會、中藥商同業公會昨則力挺邱泰源，表示新制為國內萎縮的中藥產業注入強心針，中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，中醫藥在全民健康照護扮演重要角色，尤其新冠疫情後發展「中西醫合作治療模式」，造福病患。

衛福部公告放寬「經營中藥從業人員」資格，為新增核釋藥事法第一○三第二項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並開放中藥或藥學相關科系畢業生修畢中藥核心課程，且實習一年以上即可登記為中藥商。」藥師公會全聯會認為，放寬中藥販售資格會淪為「買藥像買菜」，將於五月四日號召全國藥師至總統府大規模抗議。

中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂說，傳統中藥產業逐漸式微，衛福部統計顯示，列冊中藥商自九十四年至一○八年，從一萬五八五家降到七七七一家，大幅減少百分之廿六點五八，少了四分之一。依此速度推估，十年內將剩不到三千家。

謝慶堂說，中藥商面臨人才斷層危機，衛福部新增解釋令，有望為產業挹注新動能。這項制度強調專業能力與實務歷練，申請者須完成專業中藥核心課程三十五學分，有助培育新一代專才。他認為，中藥商熟悉中藥材特性，衛福部公告沒有侵犯藥師權利，且有助緩解醫療人力不足問題。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授暨系主任張文德說，中藥教育是知識的傳授、文化的延續，更是產業永續發展的基石。他強調，中藥產業鏈每一個環節都需要專業人力投入，但藥師卻一再阻擋，「難道要讓中藥文化凋零嗎？」

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才說，過去中藥行經營者多半是學徒出身及師徒傳承，但現在第二、三代接班人看不到前景，無法讓家族事業延續，政府祭出止跌計畫，中醫藥產業高度支持。