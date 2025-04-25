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醫界多反對協助死亡 憂病人非自願選擇
已故體育主播傅達仁生前倡議安樂死立法，赴瑞士接受醫助死亡，並拍攝紀錄影片，由醫師提供致死藥品，他與家人道別後獨自飲下過世，引發民眾共鳴。台大公衛學院調查顯示，國人高度支持醫助死亡，但醫界持反對意見。台大醫院倫理中心主任蔡甫昌說，醫界擔心影響安寧緩和醫療推動，或導致非自願民眾選擇醫助死亡，甚至混淆醫師角色「從救死扶傷變成死亡醫師。」
蔡甫昌表示，台灣民意支持安樂死、醫助死亡，民眾多次透過公民連署方式，提出立法訴求，但包括安寧緩和醫學會在內，多數醫界人士仍持保守態度。原因包括擔心醫助死亡讓安寧緩和醫療無法觸及更多病人，減損推動已久成效，或擔心少數民眾對醫助死亡立場對病人形成壓力，導致其非自願走上醫助死亡之路。
醫師也擔心角色混淆，蔡甫昌說，若醫師可執行醫助死亡，病人恐對醫師角色產生懷疑，不知道醫師所做醫療決策，何時是在積極救治病人，何時開始協助病人死亡。國內安寧緩和條例已允許病人自然死，拒絕插管等維生醫療，但醫助死亡為病人主張的「積極權利」，也可能有醫師協助自殺疑慮，需法律配套支持。
蔡甫昌認為，台灣醫助死亡或安樂死立法，都需經過長時間社會討論，隨民眾需求高漲，醫助死亡已非單純醫療倫理問題，而是公共衛生議題，未來國內立法應朝向讓認同醫助死亡理念的醫師配合協助，但不需將醫助死亡列為醫師須執行的義務，尊重個別醫師理念差異。
台大公衛學院教授陳端容說，醫師以行善、促進病人福祉為原則，國內醫療人員傾向以減輕病人痛苦，延續生命而非加速死亡，加上病主法限制醫師不可執行醫助死亡等因素，醫界多反對醫助死亡，但個別醫師觀點，仍依其背景與個人信念而有所不同。
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