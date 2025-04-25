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醫界多反對協助死亡 憂病人非自願選擇

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大公衛學院近期完成一項「醫師協助死亡（PAD）」研究，並登上國際期刊，台大醫院倫理中心主任蔡甫昌（左起）、台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容、台大公衛學院院長鄭守夏及台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森出席記者會。記者林琮恩／攝影
台大公衛學院近期完成一項「醫師協助死亡（PAD）」研究，並登上國際期刊，台大醫院倫理中心主任蔡甫昌（左起）、台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容、台大公衛學院院長鄭守夏及台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森出席記者會。記者林琮恩／攝影

已故體育主播傅達仁生前倡議安樂死立法，赴瑞士接受醫助死亡，並拍攝紀錄影片，由醫師提供致死藥品，他與家人道別後獨自飲下過世，引發民眾共鳴。台大公衛學院調查顯示，國人高度支持醫助死亡，但醫界持反對意見。台大醫院倫理中心主任蔡甫昌說，醫界擔心影響安寧緩和醫療推動，或導致非自願民眾選擇醫助死亡，甚至混淆醫師角色「從救死扶傷變成死亡醫師。」

蔡甫昌表示，台灣民意支持安樂死、醫助死亡，民眾多次透過公民連署方式，提出立法訴求，但包括安寧緩和醫學會在內，多數醫界人士仍持保守態度。原因包括擔心醫助死亡讓安寧緩和醫療無法觸及更多病人，減損推動已久成效，或擔心少數民眾對醫助死亡立場對病人形成壓力，導致其非自願走上醫助死亡之路。

醫師也擔心角色混淆，蔡甫昌說，若醫師可執行醫助死亡，病人恐對醫師角色產生懷疑，不知道醫師所做醫療決策，何時是在積極救治病人，何時開始協助病人死亡。國內安寧緩和條例已允許病人自然死，拒絕插管等維生醫療，但醫助死亡為病人主張的「積極權利」，也可能有醫師協助自殺疑慮，需法律配套支持。

蔡甫昌認為，台灣醫助死亡或安樂死立法，都需經過長時間社會討論，隨民眾需求高漲，醫助死亡已非單純醫療倫理問題，而是公共衛生議題，未來國內立法應朝向讓認同醫助死亡理念的醫師配合協助，但不需將醫助死亡列為醫師須執行的義務，尊重個別醫師理念差異。

台大公衛學院教授陳端容說，醫師以行善、促進病人福祉為原則，國內醫療人員傾向以減輕病人痛苦，延續生命而非加速死亡，加上病主法限制醫師不可執行醫助死亡等因素，醫界多反對醫助死亡，但個別醫師觀點，仍依其背景與個人信念而有所不同。

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