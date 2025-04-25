醫師協助末期病人死亡 逾86%民眾支持

隨醫療進步，末期病人可用維生醫療延長生命，但許多病人受病痛折磨，不少民眾倡議安樂死立法，但各界意見分歧。台大公衛學院昨公布最新「醫師協助死亡」調查研究顯示，不分情境下，支持醫師協助死亡民眾比率達百分之六十七點六，其中，以支持末期病人採醫助死亡者達百分之八十六點二最高，學者建議社會應開啟對話與溝通。

醫助死亡與安樂死均是透過致死藥物，讓受苦病人加速離世，差別是安樂死全程由醫護人員執行，醫助死亡是醫師評估後，開立合適致命藥物，病人最終須自行服用藥物，藉此減少醫師倫理疑慮。台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容說，醫助死亡常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解痛苦，不是醫師主動結束病人生命，而是具備決策能力的病人自主決定。

醫助死亡支持度調查設定三種情境，陳端容說，首先針對疾病末期且預期壽命有限，且病人具無法忍受痛苦，如癌症末期，高達百分之八十六點二支持可要求醫助死亡。其次，疾病非末期但無法治癒，且身上有無法忍受的痛苦，如漸凍人等罕病，支持度達百分之七十九點六。第三、病人嚴重喪失認知能力，疾病無法治癒也無改善方式，如極重度失智，支持度百分之七十二點六。

陳端容說，研究調查對象為全國三九九二名成人，醫助死亡支持較高族群，包括廿至卅九歲年輕人、男性、無宗教信仰者及照服員。她說，年輕人則多持個人主義，支持病人有自主選擇權利，但年長者及女性認為「延命是孝道」，不支持醫助死亡。無宗教信仰者相較有宗教信仰者，更傾向認同人道及自由主義，認為罹患絕症時，個人有權利決定如何死亡。

另，醫療人員基於職業倫理、法律等因素，在任何情境均不支持醫助死亡。陳端容說，受訪者僅百分之卅七點三知道病主法，且對醫助死亡較不支持，推測是病主法不允許「加速死亡」，而對「預立醫療諮商」準備度高者，對死亡臨終議題較開放，傾向支持善終自主。

「多數民眾害怕生不如死，接受善終自主，對尊嚴死態度漸趨開放。」陳端容表示，國內民意高度支持疾病末期，且無法緩解痛苦病人，有權利要求醫助死亡，建議開放社會對話。