緩解「上不出來」 中醫7穴位改善

經常脹氣、便祕，國人常自行購買藥物改善肚子不適。員榮醫院中醫部主任林親怡表示，長期服用胃藥、軟便藥，可能會產生依賴性，久了藥物漸漸不夠力，再更換別種廠牌，甚至增加劑量，易使腸胃功能退化。

從中醫辨證論治角度來看，林親怡指出，脹氣與便祕通常是臟腑功能失調所致，例如：肝鬱容易氣機鬱滯，大腸腑氣暢通受阻，腸道津液失潤，糞便就難以排出。

如果氣血津液失衡引起氣虛、血虛，可能會因大腸平滑肌蠕動無力而便祕，或是津液不足、腸道失濡潤而大便乾燥不易排出。林親怡說，中醫在調理臟腑、治療腸胃疾病的手段多樣，包括中藥內服、針灸以及外治法。尤其是中藥內服調理，可根據不同體質選方用藥，使肝氣疏泄暢順、氣血運行通暢。

中醫用藥在於潤腸通便、行氣導滯、健脾益氣，林親怡推薦，可採行大黃、黃耆、肉蓯蓉，以及濟川煎、麻子仁丸、增液湯這三帖藥材方劑。

針灸是中醫重要的傳統療法之一，林親怡說，透過針灸刺激經絡，可加速氣血循環、腸道蠕動，有效治療便祕，臨床上常取的穴位，包括曲池、天樞、合谷、上下巨虛、足三里、太衝等，也可每天按壓這些穴位3至5分鐘，也能改善通便狀況，如果長期便祕，建議可增加按壓次數。