臉泛紅以為回春 余皓然揭20年玫瑰斑治療血淚史

「玫瑰斑」過往被稱為酒糟，會出現臉部泛紅、濕熱、搔癢、皮膚粗糙乾燥等症狀，在台灣盛行率約1%至5%，好發女性，男女比例約一比三。台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑好發部位為中臉，如鼻子、臉頰、下巴等。若不及早治療，症狀可能加劇，不只影響外觀、皮膚損傷，更影響心理健康，成為人生難題。

「一開始以為自己回春」，藝人余皓然說，她22年前出現玫瑰斑症狀，一開始只有臉部泛紅，還以為有天然腮紅，沒想到幾年後臉部出現丘疹，但沒有就醫又誤用朋友給的類固醇藥膏，長期下來反而造成皮膚狀況惡化，才意識到正確診斷、及早治療的重要。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會顧問黃幼鳴表示，有些患者甚至會因血管擴張而產生微血管絲，或因皮脂腺與纖維組織增生而形成酒糟鼻。少部分患者也會有眼部的症狀出現，像眼睛及眼瞼發炎、眼部分泌物增多或乾澀等。然而，玫瑰斑常伴隨丘疹膿疱，容易被誤認為是過敏或青春痘，延後治療時間。

玫瑰斑誘發原因多，包括遺傳、角質層受損、神經血管活性、情緒、生活習慣、環境、熱或是刺激飲食等。邱品齊說，心理壓力及情緒可能造成玫瑰斑症狀惡化，若患者合併有憂鬱、焦慮、失眠等，建議同步轉介身心科醫師治療。研究顯示，玫瑰斑患者合併偏頭痛、高血壓及發炎性腸道疾病的盛行率較一般人高，建議治療時須考量全身性健康狀況，與醫師討論適合的治療方案。

輕度玫瑰斑治療以抗發炎藥膏為主，若合併蠕形蟎蟲，可考慮搭配抗蠕形蟎蟲藥物治療；中度需搭配口服藥物，如四環素類抗生素或A酸，以抑制發炎並調控皮脂分泌；重度則要考慮雷射光電治療，或是注射肉毒桿菌素。

日常保養上，黃幼鳴建議，選擇單純溫和、不含皂鹼的洗臉產品，且使用低刺激、無香精與酒精的產品保濕，在戶外使用清爽型物理性防曬品，如含二氧化鈦與氧化鋅，避免過度曝曬陽光。