健康你我他／手指脫臼求醫 看見人性溫柔

雖然年過65，我仍熱愛運動，很多人都勸我不要再打羽毛球了，這種激烈運動很容易受傷。的確，在去年底的一場球敘中，我的手指錯位脫臼，在急診室三個小時，看到人的生老病死，也看見人性的溫柔與慈悲。

急診室對醫師、護理師來說，是救人的工作場域，對一般人來說，卻是病痛與生死的拔河之地，視聽覺總是充滿震撼，心靈宛如進入重生與死亡的幽谷，這時更需要勇氣與力量，溫暖與支持了。

那天為了救一個網前球，撞倒了兩個球柱，爬起來覺得身體還好，但是握球拍的右手食指，已經無法彎曲，因此舉著右手食指到了急診室，從排隊檢傷到掛號完成，就差不多花了半個小時，雖然很痛，但是和那些皮開肉綻、血流滿地的傷者相較，我再痛也要忍住。

急診有內外科之分，內科病患總是垂頭托腮，摀住不舒服的地方，外科病患則是強忍著疼痛，看見醫師一針一針縫合傷口。我看見的共同之處，就是病患身旁都有人在陪伴著，或用手握著對方的手，或扶著傷者的肩膀，或輕輕的喊著「加油！」也看見很多陪伴者用同理和溫柔的眼光默默地看著對方，給予精神上的支持。

這次在急診室就醫的經驗，我看見醫護人員有條不紊地處事，也看見陪伴者的溫暖和支持，當然傷者也需要很大勇氣與力量，來度過人生的慘痛經驗。