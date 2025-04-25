快訊

科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／手指脫臼求醫 看見人性溫柔

聯合報／ 文／楊豫揚（ 北市中正）
在去年底的一場球敘中，我的手指錯位脫臼。圖／讀者提供
在去年底的一場球敘中，我的手指錯位脫臼。圖／讀者提供

雖然年過65，我仍熱愛運動，很多人都勸我不要再打羽毛球了，這種激烈運動很容易受傷。的確，在去年底的一場球敘中，我的手指錯位脫臼，在急診室三個小時，看到人的生老病死，也看見人性的溫柔與慈悲。

急診室對醫師、護理師來說，是救人的工作場域，對一般人來說，卻是病痛與生死的拔河之地，視聽覺總是充滿震撼，心靈宛如進入重生與死亡的幽谷，這時更需要勇氣與力量，溫暖與支持了。

那天為了救一個網前球，撞倒了兩個球柱，爬起來覺得身體還好，但是握球拍的右手食指，已經無法彎曲，因此舉著右手食指到了急診室，從排隊檢傷到掛號完成，就差不多花了半個小時，雖然很痛，但是和那些皮開肉綻、血流滿地的傷者相較，我再痛也要忍住。

急診有內外科之分，內科病患總是垂頭托腮，摀住不舒服的地方，外科病患則是強忍著疼痛，看見醫師一針一針縫合傷口。我看見的共同之處，就是病患身旁都有人在陪伴著，或用手握著對方的手，或扶著傷者的肩膀，或輕輕的喊著「加油！」也看見很多陪伴者用同理和溫柔的眼光默默地看著對方，給予精神上的支持。

這次在急診室就醫的經驗，我看見醫護人員有條不紊地處事，也看見陪伴者的溫暖和支持，當然傷者也需要很大勇氣與力量，來度過人生的慘痛經驗。

人生 運動 醫師

延伸閱讀

影／康橋事故重傷學生送抵台大醫院 將收治外科加護病房

廖峻3度中風送進加護病房！　醫生診斷曝光

廖峻2度中風「救命恩人」是她！　第3度中風最新病情曝光

暴力「廣末涼子們」釀護理人力危機 衛福部：最重關3年

相關新聞

醫師協助末期病人死亡 逾86%民眾支持

隨醫療進步，末期病人可用維生醫療延長生命，但許多病人受病痛折磨，不少民眾倡議安樂死立法，但各界意見分歧。台大公衛學院昨公...

今年第7起！台鐵停車不當 超出月台

台鐵停車不當事件頻傳，昨五一一車次莒光號在台中清水站進站時，因司機員軔機操作不當，導致停車位置不當，一車門超出月台，車上...

台鐵「纜繩式」月台門防落軌 高雄站明年啟用

台鐵落軌事件頻傳，為維護運輸安全，台鐵在高雄車站增設「纜繩式」月台門，明年三月啟用。台鐵總經理馮輝昇表示，若運作得宜，將...

氣象署提醒：暖化下 極端高低溫更頻繁

極端氣候愈來愈嚴峻，夏季炙熱、冬天酷寒。台灣、全球去年平均溫度雙雙創歷史新高點，但今年三月前，台灣的溫度相較往年又偏冷。...

健康主題館／整晚沒拔隱形眼鏡 醒來眼前一片糊

20多歲的小籽（化名）與友人連夜跑攤，玩了整晚回到家，已無力卸妝、摘隱形眼鏡，隔天上班時，突然眼前一片模糊，大量的眼屎湧...

緩解「上不出來」 中醫7穴位改善

經常脹氣、便祕，國人常自行購買藥物改善肚子不適。員榮醫院中醫部主任林親怡表示，長期服用胃藥、軟便藥，可能會產生依賴性，久...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。