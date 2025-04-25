氣象署提醒：暖化下 極端高低溫更頻繁

極端氣候愈來愈嚴峻，夏季炙熱、冬天酷寒。台灣、全球去年平均溫度雙雙創歷史新高點，但今年三月前，台灣的溫度相較往年又偏冷。中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，全球暖化背景下，將來極端高溫、低溫只會愈來愈頻繁。

去年是史上最暖年，台灣及全球平均溫度均創下歷史新高。根據氣象署資料，台灣從二○一五年至二○二○年間屢屢打破高溫紀錄，以去年為例，台灣年平均氣溫廿四點九七度，超過二○二○年的廿四點九一度，比百年平均高出一點六六度，去年也是一八九七年以來最熱的一年。

其中淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武站等八站，年均溫均創下該測站的最高溫紀錄。

不僅台灣創紀錄，聯合國的世界氣象組織（ＷＭＯ）、美國的國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）和國家航空暨太空總署（ＮＡＳＡ）、歐盟的Ｃ３Ｓ等氣候監測組織也都先後發表訊息，指去年是全球有紀錄以來最熱的一年。

根據世界氣象組織「二○二四年度全球氣候報告」指出，去年全球平均地表溫度比一八五○至一九○○年的平均值高出一點五五度且過去十年（二○一四年至二○二四年）都進入前十名，而大氣層中的溫室氣體濃度，也達到八十萬年以來最高水準。

對於台灣今年均溫是否會再刷新紀錄？陳怡良說，過去好多個月，全世界平均溫度不斷創歷史新高，但同時我們也度過了過去十幾年來相對冷的冬天，今年春天前半段氣溫也偏冷，三月以前溫度偏冷，看起來整體平均溫度也變冷，詳細原因還在分析中。

他強調，雖然尚無法預測今年夏季高溫變化，但在全球暖化背景下，極端高溫、低溫、暴雨等極端化氣候只會愈來愈頻繁發生。他提醒，進入六月下旬、七、八月，都應特別留意高溫造成的熱傷害。