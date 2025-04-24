年補3億推幸福巴士 陳世凱：2028年達鄉鄉有公車目標

為落實偏鄉交通平權，交通部自2016年起透過公路公共運輸計畫積極推動幸福巴士，截至去年底，含幸福小黃計畫共補助約20億元，平均每年2至3億元，涵蓋率由70%提升到94.37%，交通部長陳世凱表示，2028年要達到鄉鄉有公車（幸福巴士），公共運輸覆蓋率100%的目標。

目前推動成果，已由開始的10個鄉鎮15條路線，增加到186個鄉鎮475條路線，偏鄉公共運輸涵蓋率由2016年70%，提升到達目前的94.37%；其中屏東來義鄉更達到100%的公共運輸覆蓋率，成為全國最具代表性的成功案例之一。

陳世凱今率部內公運司、公路局等相關單位到屏東來義鄉瞭解運行成果。來義鄉幸福巴士是以地人服務在地人，招募當地司機及車輛，目前有3輛中巴及4輛小型車，是國內首先以無障礙中巴提供服務的地區，現有12條幸福巴士路線，提供鄉內民眾至潮州、東港、枋寮與屏東地區接駁需求，截至今年3月底已服務逾5.2萬人次，並榮獲公路局2024年首屆「幸福巴士金運獎」傑出獎。

今天搭乘幸福巴士時，車上乘客原住民長者（Vuvu）向陳世凱提到，過去沒有交通工具可以搭去潮州的診所看病或復健，即使路途遙遠仍須自行騎摩托車回診看病，或是強忍身體病痛等兒孫有空時接送，對他們來說，看病的路非常辛苦、疲累；但自從得知來義鄉公所提供幸福巴士接駁服務後，就不用煩惱看診復健交通的問題。

陳世凱說，幸福巴士計畫的核心，就是實現在地人服務在地人的人本交通精神，讓老、弱、婦、幼與行動不便者，都能享有安全、方便、友善的交通服務，交通部及公路局會持續與各地方政府合作，依據地方特性及需求，中央與地方攜手合作，提供偏鄉民眾貼心服務，加速實踐交通平權，2028年要達到鄉鄉有公車(幸福巴士)，公共運輸覆蓋率100%的目標。

公路局指出，在全台368鄉鎮中，366個鄉鎮有幸福巴士，僅剩金門縣烏坵鄉、台東縣綠島鄉2處尚未有幸福巴士；缺工部分，交通部會持續與客運業者研商解決方案，包含優化路線營運模式、檢討公路客運運價及提升駕駛薪資等，改善客運業經營環境。

另外，也會持續推動大客車駕駛徵才補助方案，並與勞動部密切合作，以吸引民眾及開放外籍人士投入大客車駕駛行列，挹注整體客運人力需求，會努力達成鄉鄉有公車的目標。

根據公路局統計，幸福巴士截至今年3月31日止，通車鄉鎮數186個、通車偏鄉數62個、通車原鄉數49個、通車路線數475條路線，累積運量545萬，涵蓋率94.37%。

交通部自2016年起截至2024年底，幸福巴士含幸福小黃計畫總計補助約20億元，平均每年約補助2至3億元，截至今年底，縣市政府有明確規劃新增路線共5處，路線數因皆會動態進行整併或優化，鄉鎮及路線數會有浮動情形，因此推動目標是以偏鄉公共運輸涵蓋率為指標，預計2026年底可達到95%。

新增路線以民眾基本民行需求，如就學、就醫、洽公等為考量，並以公共運輸涵蓋率低或客運業無意願經營偏鄉地區為優先推動區域；至於評估方式，有顧問公司採在地蹲點調查或公所蒐集當地居民意見等方式。

針對彰化員林幸福巴士招標流標5次業者無意願投入，公路局澄清，彰化員林並無向本局申請幸福巴士計畫，但員林鎮公所有自行招標社區巴士，自行命名為幸福巴士，與本局政策無關，據彰化縣政府瞭解，是因「車公里成本過低」、「運行時間為周一至週日，但六日找不到司機」等2大原因，導致招標不順利。

交通部指出，考量偏鄉業者投入意願較低，因此已修法放寬偏鄉經營門檻，除開放計程車客運業投入經營外，當地社會團體或個人也可投入經營，甚至於鄉鎮市公所也可自行經營，縣市政府有相當大的彈性空間自行規畫經營模式。