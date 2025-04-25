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五堵電車線斷落 台鐵12列車延誤88分鐘
台鐵昨（廿四日）又發生意外事故，昨上午七時五十三分，七堵至汐止站間西正線，因五堵貨場附近外物（鳥巢）接觸主吊線造成電車線斷落，該區間斷電封鎖，列車改以中線和東線行駛，導致多班列車延誤。
由於時值上班尖峰時段，旅客量大，列車延誤也讓不少通勤族抱怨連連，場面一度混亂，諷刺「台鐵出包不意外」。有旅客反映，原本要搭乘前往汐科站，不料在基隆站就被請下車，還有旅客說，經過七堵站時因停電等了幾分鐘才進站，進站後又因停電等了幾分鐘。
台鐵表示，昨共計影響十二列班次、八十八分鐘，直到中午十一時四十四分，七堵至汐止站間，西線解封復電完成，恢復正常行車。
對於民眾反映在基隆站被趕下車，台鐵澄清，基隆站為起始站，發現七堵至汐止站西正線事故後，建議趕時間的旅客改搭其他交通工具，並無趕旅客下車一事。
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