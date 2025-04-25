台鐵「纜繩式」月台門防落軌 高雄站明年啟用

台鐵落軌事件頻傳，為維護運輸安全，台鐵在高雄車站增設「纜繩式」月台門，明年三月啟用。台鐵總經理馮輝昇表示，若運作得宜，將以人潮較多、事故頻繁的車站優先，逐一擴展至其他車站。

至於民眾若任意破壞月台門是否有罰款？馮輝昇說，目前還沒有研議，但未來一定會有管理機制，預計今年底提出，並搭配明年三月月台門啟用同步上路。

根據台鐵統計，平均每年發生十件落軌事件、廿件意外落軌事件。基於行車安全，台鐵於二○二三年就開始評估月台門裝設方案，不過考量台鐵現有十四種不同車型，各車站月台停靠環境也不一，因此放棄高鐵或捷運常見的左右開啟式月台門，改採「纜繩式」上下升降的月台門。

承攬廠商資拓宏宇工程師陳崇綱說，纜繩式月台門主要由兩個主立柱、一個平衡立柱、上導槽和鋼纜網所組成，鋼纜底部縫隙約十三公分，防止孩童、籃球、足球等物品穿越。月台門設置還包含警示燈、攝影機、月台監視器等。

陳崇綱表示，月台門須待列車完全停靠後才會升起，列車尚未停靠時，民眾超出黃線，系統就會亮起警示燈，並有「後退」警示音；運行時因有電力支撐，可承受電動輪椅衝擊，以時速六公里衝撞也不會落入軌道。

陳崇綱說，緊急事故時或停電時，月台門在沒電力的支撐下，成人單手就能抬起廿公尺跨度的月台門，不怕受困。

馮輝昇說，高雄車站是台鐵第一道纜繩式月台門，將先在第二月台二Ｂ股道設置，經費一點四九億元，另也會將高雄車站四股道全數設置月台門外，並逐一擴展至其他車站。