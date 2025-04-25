今年第7起！台鐵停車不當 超出月台

台鐵停車不當事件頻傳，昨五一一車次莒光號在台中清水站進站時，因司機員軔機操作不當，導致停車位置不當，一車門超出月台，車上旅客只好改從其他車門上下車，該莒光號因此延誤三分鐘發車，這也是今年第七起停車不當事件。

根據台鐵統計，七起停車不當事件中，有四起是人為、二起是ＡＴＰ因素，其中人為因素包括司機使用手機通話分心、注意力為其中等。除了停車不當事件頻頻發生外，調車事故也頻傳，其中台鐵花蓮機務段日前才因駕駛操作控速不當，調車單機撞上ＥＭＵ三○○○新自強號。

台鐵內部員工透露，公司雖然不斷對外聲稱會加強訓練，然而不少台鐵員工舊有觀念根生蒂固、難以改善，近期幾起事故多是資深司機，仗著自己較有經驗，刻意忽略細節及ＳＯＰ，是否發生事故全憑運氣。

此外，也有員工提到，台鐵在「台鐵局」時代時，曾因前局長張政源離退後，有好長一段時間由時任交通部次長祁文中暫代，當時台鐵也是小狀況不斷，隨後更發生太魯閣號事故，如今隨著前董座杜微退休，同樣也是由交通部次長暫代，員工多少會有「天高皇帝遠」的心態。

對此，台鐵公司強調，未來將持續加強司機員訓練及考核，本次莒光號停車不當事件待台鐵運安處調查釐清原因後，會予以議處。

交通部政務次長、台鐵代理董事長伍勝園坦言，近期事故發生過於頻繁，過去幾次事故雖有懲處，但懲處程度太過寬鬆，未來會加嚴規範，務必要讓鬆懈員工「痛到」。

對於此次停車不當事故，伍勝園說，原本就有不依循ＳＯＰ的記點淘汰制度，累積滿七點將不得進行行車業務，這對駕駛影響很大，是很嚴重的懲處，而記點的嚴謹度也會加強，要讓員工上緊發條。

台灣鐵道暨國土學會秘書長黃柏森則認為，台鐵進行調查掌握事故真因是最基本，但依據事故真因去研擬改善對策並落實執行，也很重要。除了台鐵運安處的調查，鐵路監理機構與運安會也應考量如何加強監理與外部調查作為。