動保查場被判刑憂寒蟬效應 動物園協會駁斥

台灣動物平權促進會等34個動物保護團體今天聲援調查六福村禽鳥後場而遭判刑的動保人士，且擔憂有寒蟬效應；台灣動物園暨水族館協會表示，不容非專業者抹滅業者努力。

鳥語獸躍召集人林婷憶調查六福村禽鳥後場被控妨害秘密，遭判處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應完成3場次法治教育，全案確定。

林婷憶於動保團體在台北市舉行的記者會說，她曾多次在評鑑或調查時目睹動物展演場所後場無法滿足動物基本習性問題，也曾揭露動物垂死、身上化膿傷嚴重被棄置問題，直到動保團體通報後才獲救援，對判決結果失望，仍會持續為動物發聲。

動保團體表示，業者已將部分大型鳥類與鳥籠移出後場，改善採光配置，顯示外部監督確實能產生改變，但林婷憶卻遭訴訟追殺。

農業部動物保護司長江文全告訴中央社記者，已有相關規範，後場不除外、也要評鑑，會加強督導縣市政府執法。

由六福村總裁賴振融任理事長的台灣動物園暨水族館協會（TAZA）發布聲明表示，當事人擅闖管制區域，危害員工隱私及安全，也將出現動物管理危機，全案已經法院判決，當事人卻打著公益及動物保育大旗，拒不認錯，傷害認真經營的業者。

TAZA說，台灣動保法規標準嚴格，卻有特定動保團體惡意干擾，企圖以非專業訴求影響專業，扼殺合法業者生存機會，污化國際性動物必要的交流及引進。此外，大型動物照養須高度專業，不容非專業者憑口號誤導輿論、抹滅業者努力，呼籲以合法、理性方式溝通，共同守護動物福祉。