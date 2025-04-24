馬祖藍眼淚魅力爆發 限量8場追淚追星達人體驗開放報名

馬祖藍眼淚魅力大爆發！連江縣政府宣布，配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點」捲動國旅目標，今年特別結合了馬祖兩大暗空奇景-藍眼淚與星空，盛大推出「追淚追星達人體驗活動」，邀請遊客馬祖藍眼淚的魅力，也全力拚觀光。

連江縣交通旅遊局表示，活動自4月25日起至5月31日，共計舉辦8場次，每場次約一個半小時(下午7點半至9點)。由四鄉五島在地達人帶領，參與者僅需繳交報名費100元，即可享有市價超過600元的旅遊體驗。

目前，「追淚追星達人體驗活動」已開放線上報名（網址：https://www.accupass.com/go/2025matsubluetears），限量200個名額，額滿為止，歡迎踴躍報名參加。

被美國CNN列為「世界15大自然奇景」的馬祖藍眼淚，每年3月至9月最佳觀賞期都吸引許多遊客跳島「追淚」，近日馬祖藍眼淚大爆發，遊客人數不斷攀升。

交旅局表示，此次「追淚追星達人體驗活動」特別邀請各家在地達人親自導覽解說，有馬祖金牌解說員王永保及周治孝、藍眼淚達人鄭智新、熱愛攝影的陳善澔及充滿在地故事的劉雅佩領團。

預約報名者，不僅享有導覽解說體驗、遊程專車、旅平險、報名禮多功能手機掛繩乙份，全程參與者還可獲得活動參加禮手提探險燈，想深入認識藍眼淚，感受馬祖璀璨星空的浪漫，千萬不要錯過。

交旅局也提到，來馬祖卡蹓沒跳島不算真的來過馬祖，4月至6月間，四鄉五島還有多項精彩活動同步開跑。4月遊馬祖不妨安排跳島大坵島，參加4月限定「跳島大坵抽鹿角活動」，凡購買前往大坵船票，即可獲得刮刮卡乙張，張張有獎，有機會獲得超可愛鹿角造型髮箍或店家優惠好康。

另外，即日起至6月底不能錯過的，還有「收服鷗霸採點活動」及「春遊馬租消費集章送好禮」兩大主題活動，參加不僅可享有店家優惠好康，完成指定任務還能獲得限量紀念徽章、戶外探險包和超人氣鷗霸捏捏球，數量有限，兌完為止。

無法親臨馬祖的民眾，也歡迎參加「坤坵許願沙灘圓夢活動」，一起線上同樂，只需填寫線上表單，就有機會獲得萬元圓夢金，凡年滿7歲(含)以上不限國籍均可報名參加，4月願望主題「圓夢童樂」徵件至30日，快把握最後機會幫孩子與自己輕鬆買單圓夢。