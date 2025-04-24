野柳地質公園淨灘清1088公斤海廢 學生驚呼：什麼垃圾都有
新北市野柳地質公園今天舉行「好野！淨灘總動員」擴大淨海行動，號召萬里300多社區、學校及民眾一起動手，在岸際清出1088公斤海廢，有寶特瓶、保麗龍、漁網、塑膠板，甚至廢棄桌椅都有，學生驚呼「什麼都有，原來海裡這麼多垃圾！」
活動由交通部觀光署北觀處指導，野柳地質公園結合萬里區13個單位，包括幼兒園、小學、國中與社區居民，以及來自跨區域的三所USR（大學社會責任）計畫合作大學致理科技大學、明志科技大學、台北科技大學等單位參與。
野柳地質公園總經理湯錦惠指出，今年擴大規模，不僅延續淨灘行動，更加入淨海行動與海洋教育體驗攤位，全面深化海洋永續意識的推廣，野柳地質公園是國際知名的觀光自然景點，長期面臨東北季風帶來的海漂垃圾問題，透過淨灘總動員凝聚社區、學校力量。
野柳在地淨海青年蕭明利帶領學生在第一區壺穴區淨海，他說，野柳海底的珊瑚曾經相當豐富，但隨著氣候變遷與人為影響，現在珊瑚與海洋生物的數量明顯減少，看到海廢的嚴重會更加珍惜海洋資源。
一名學生撿了好幾袋垃圾，有寶特瓶、保麗龍、漁網；還有人發現一整排的塑膠板、廢棄桌椅、漁網等。一名學生說「原來海裡這麼多垃圾」。
大鵬國小、野柳國小、萬里幼兒園、致理科技大學和在地協會「瑪鋉漁村文化生活協會」規畫海洋教育主題攤位，結合食魚教育的釣魚遊戲、減塑及海洋救援闖關遊戲、海廢集體創作、以餐巾摺疊海洋生物等。還有以海洋廢棄物浮球為素材，設計出富有趣味性的海廢童玩。
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