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加班到凌晨？遭控深夜送解凍案 勞動部秀數據駁斥「扭曲實情」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。聯合報系資料照片
勞動部。聯合報系資料照片

立院近兩天收到海量解凍案，有立委指出，勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半夜，國民黨立委廖偉翔批評，去年勞動部才爆發公務員輕生，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛。對此，勞動部嚴正澄清，所有解凍報告發文時間都在正常上班時間發出，沒有任何一件在凌晨。

勞動部指出，有關立委稱立院今凌晨收到勞動部解凍案的電子公文，並指控勞動部為送解凍案，讓基層同仁加班到凌晨，但經查證部本部及所屬單位將解凍報告發文給立法院的時間，都沒有在凌晨，均為正常上班時間發出。

勞動部說，包括部本部共27案，第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午3時27分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午4時19分。職安署16案，第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午4時03分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午5時15分。發展署20案，第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午4時00分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午5時13分。

此外，還有勞安所共5案，第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午3時11分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午4時53分。基金局2案，第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午2時50分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午2時56分。勞保局6案，第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午5時18分；勞保局4月23日所發最後一件（第五件），電子公文發文時間為114年4月23日下午6時01分；最後一件（第六件）電子公文發文時間114年4月24日上午8時14分。

勞動部補充說明，勞動部差勤管理實施要點，公務員彈性辦公上班時間為上午7時至9時30分；下班時間為下午4時至6時30分。因此，上述發文都是在正常上班時間發出，沒有任何一件在凌晨。

而針對部分立法委員未經查證，就扭曲實情、渲染批評，成為烏龍指控，勞動部深感遺憾。也呼籲民代問政應善盡查證責任，否則反而徒增公務同仁困擾。

針對立委指控勞動部凌晨發文的五封公文，經勞動部查證，立委所指控的發文時間都是錯的，這五封公文發文時間都在4月23日下午3點36分到4點36分之間發出。圖/勞動部提供
針對立委指控勞動部凌晨發文的五封公文，經勞動部查證，立委所指控的發文時間都是錯的，這五封公文發文時間都在4月23日下午3點36分到4點36分之間發出。圖/勞動部提供

公務員 勞動部 廖偉翔

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