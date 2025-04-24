下周另波鋒面接力！明後2天全台溼答答 南北天氣溫差大

明、後2天受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，基隆北海岸、東北部及東部須留意局部大雨，北部、宜花地區周六清晨低溫僅剩19、20度，下周一另波鋒面通過，各地易有短暫陣雨，直到下周二雨勢才會趨緩，下周三、四環境轉乾，僅剩東北部有雨。

陳姵安說，明、後（25、26日）2天各地不定時有短暫陣雨，南部也有零星降雨，中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部及東北部有局部大雨；周日（27日）東北季風減弱，水氣減少，但北部、東半部仍有局部短暫降雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周一（28日）再有另波鋒面通過，加上東北季風持續影響，各地易有短暫陣雨，南部也有零星降雨，中部以北、東半部需留意雷雨或較大雨勢。

下周二（29日）東北季風影響，各地多雲到晴，雨勢趨緩，僅東半部、恆春半島有零星降雨，午後南部山區有零星降雨；下周三、下周四（4月30日、5月1日）東北季風減弱，水氣減少，東半部、東北部有零星降雨，午後中南部山區也有零星降雨。

溫度方面，陳姵安指出，周五、周六受東北季風影響，北部、宜花地區偏涼，高溫僅24至26度，中部、台東28、29度，南部不受影響高溫仍有30度，且局部近山區也不排除有34度高溫出現，南北溫差大。周六清晨感受最涼，北部、宜花低溫僅19、20度，其他地區22至24度。

周日溫度回升，東半部高溫約26、27度，西半部28至30度；下周一受另波鋒面通過影響，溫度略降，中部以北、東半部溫度下降1至2度，南部仍維持30、31度高溫；下周二受東北季風影響，各地高溫再降1至2度；下周三、下周四東北季風減弱，東半部24至26度，西半部28至30度。