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航空業減碳SAF成重點 長榮航空與美、日、台供應商簽約

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空今宣布，已與3家SAF供應商簽訂採購合約，包含美國AEG、日本COSMO，以及台灣台塑石化。圖／長榮航空提供
長榮航空今宣布，已與3家SAF供應商簽訂採購合約，包含美國AEG、日本COSMO，以及台灣台塑石化。圖／長榮航空提供

3大國籍航空昨首次在國內添加永續航空燃料（SAF），長榮航空今宣布，已與3家SAF供應商簽訂採購合約，包含美國Associated Energy Group, LLC（AEG）、日本COSMO Oil Marketing Co., Ltd.（COSMO），以及台灣台塑石化。

長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不再是選項，而是企業責任。此次分別與AEG、COSMO及台塑石化的雙邊合作，象徵對淨零碳排的堅定承諾，透過在全球航點積極導入SAF，不僅降低自身營運碳足跡，也期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。

長榮航空指出，在全球邁向2050淨零排放的共同目標下，永續航空燃油被視為航空業最具潛力的減排措施，依循歐盟永續航空燃油供應政策，自今年第1季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的永續航空燃油，並將自第2季起攜手三大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油。

長榮航空表示，此次合作的3家供應商，其中AEG為全球知名航空燃料供應商，擁有穩定的國際物流與燃油佈局；COSMO為日本主要能源企業，致力於開發次世代能源解決方案；台塑石化則為台灣首家完成永續航空燃油自產供應的企業。

長榮航空說，昨（23日）在民航局永續航空燃油試行計畫中，分別於BR156台北松山機場飛往首爾金浦機場的航班，以及BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑石化自產的永續航空燃油。

另外，星宇航空表示，配合民航局推動SAF政策，昨天起導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，由台灣中油公司供應，同日SAF首航班JX717台北－河內順利飛航，添加比例約為5%，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO₂）排放。

長榮航空今宣布，已與3家SAF供應商簽訂採購合約，包含美國AEG、日本COSMO，以及台灣台塑石化。圖／長榮航空提供
長榮航空今宣布，已與3家SAF供應商簽訂採購合約，包含美國AEG、日本COSMO，以及台灣台塑石化。圖／長榮航空提供
長榮航空今宣布，已與3家SAF供應商簽訂採購合約，包含美國AEG、日本COSMO，以及台灣台塑石化。圖／長榮航空提供
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日本 永續 長榮 關西機場

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