打破B肝復發輪迴 肝炎專家高嘉宏籲：健保給付應更彈性

「目前B肝治療，只能壓制病毒複製，無法完全清除，所以停藥之前要跟醫師充分討論，並擬定停藥後的追蹤計畫。」2016年世界衛生大會（WHA）決議，要在2030年根除全世界慢性病毒性肝炎，世界衛生組織（WHO）也陸續發表策略白皮書跟B肝治療指引。今年，台灣根除C肝即將達標，相較之下，不少B肝病患因病毒特性、藥物健保給付條件等因素，陷入停藥、復發的「肝苦」輪迴。

台灣消化系醫學會理事長、台大醫院副院長高嘉宏呼籲，健保對於B肝用藥應有更多彈性，期待透過醫病共享決策，使病患不會因停藥而面臨復發困境。

B肝病毒侵入細胞核、嵌入染色體 很難徹底殲滅

高嘉宏分析，目前全台B肝患者人數，約占成年人口總數的9%，一直維持穩定狀態，B肝病毒與C肝病毒最大不同之處，在於B肝病毒會侵入人體肝臟細胞的細胞核，甚而嵌入染色體當中，不斷複製增生，而現有藥物無法進入細胞核，雖然可減少病毒量，卻無法真正消滅核心的「病毒製造總部」，一旦停藥，約有8成病患，體內病毒製造總部還是會持續產生病毒，當病毒量大幅增加，半年內部分患者的肝炎症狀就會捲土重來。

相較之下，C肝病毒生長於細胞質，病患使用二到三個月的口服抗病毒藥物，即可根除體內C肝病毒，因此兩者的治療目標不盡相同。

專家期盼 健保用藥門檻逐步降低

談到目前健保在B肝治療的給付政策，高嘉宏分析，根據現行健保條件，B肝用藥有肝指數ALT、血清B肝病毒量多寡等條件限制，病患如果沒有肝硬化，B肝治療用藥給付時間為3年，之後若要持續用藥，就得自費。當用藥停止，約8成病患會再度復發，復發後，大約有一半的病人符合健保再次用藥條件。

當前國際治療指引建議，只要病患體內有一定數量的病毒存在，並合併肝功能異常，就能展開治療，但因治療花費龐大，在健保總額的框架下，健保用藥條件還是必須有所限制。不過，高嘉宏仍期待健保可以逐步降低病患用藥門檻，讓中、高風險病患有機會用藥，避免肝臟疾病進一步惡化，增加肝癌發生風險。若B肝病患也可像高血壓或糖尿病患一樣，有機會長期用藥，控制體內病毒量，便可有效降低未來肝硬化、肝癌等風險。

脂肪肝防治 也是一大重點

高嘉宏提醒，除了B肝、C肝威脅，在歐美，「代謝異常脂肪肝病」的盛行率已高於B肝、C肝。隨著B肝、C肝病患減少與飲食、生活型態改變，台灣也將步上歐美的趨勢，而脂肪肝的出現常合併糖尿病等代謝疾病，且代謝異常脂肪肝病一樣也會增加肝硬化、肝癌發生機率。因此，脂肪肝防治將是台灣未來肝病防治的一大重點，希望民眾在飲食、生活上做好體重管控，對於代謝異常，也要多留意、多控制，減少脂肪肝對健康的危害。