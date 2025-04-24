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談綠色轉型 綠色和平：建立企業綠電使用投資責任制度

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
第4次氣候變遷委員會今天召開，「綠色金融」與「綠色轉型」為本次討論重點。圖／取自總統府直播畫面
第4次氣候變遷委員會今天召開，「綠色金融」與「綠色轉型」為本次討論重點。圖／取自總統府直播畫面

第4次總統府氣候變遷對策委員會今天下午正式召開，綠色和平表示，在綠色轉型的討論中，政府應建立企業綠電使用與投資責任制度，企業除了購買政府準備好的電，也應該要規範企業要投資和增加綠電使用的比率，甚至是加入初期探勘跟基礎建置的行列，以回應全球局勢，包含對美關稅問題、歐盟CBAM以及接下來美國外國汙染費法案（FPFA）等碳關稅壓力。

在面對全球減碳浪潮與關稅等挑戰時，政府應該給予企業更積極的轉型動力，而非僅是被動滿足企業擴張所需、放任綠電發展持續落後，綠色和平氣候與能源專案主任忻儀指出，面對美國關稅戰的壓力，行政院將出口供應鏈補助由880億加碼到930億元，且對企業用地與電力需求有求必應，卻沒有設下綠電使用比例門檻與義務，這正凸顯台灣政策制度仍無法確保產業擴張與減碳目標並行的問題。

忻儀建議，政府應針對企業建立對等氣候承擔規範，讓企業實質並主動參與綠色轉型，也呼籲經濟部盡速啟動企業綠電投資責任制度規劃，納入跨部會推動架構與政策時程，將企業從綠電使用者轉為能源轉型的投資者與風險承擔者，政府才能實踐公平正義與淨零目標。

氣候變遷 減碳 總統府 美國

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