接軌國際碳定價制度 「綠色成長聯盟」今正式啟動

我國碳費制度於今年正式上路，日前環境部也提出碳定價實施路徑，未來將結合總量管制排放交易制度，環境部參考國際經驗，於今天邀集企業與相關部會組成「綠色成長聯盟」，與國際接軌，帶動企業綠色成長，6月將邀請聯盟成員一同前往歐盟研習「總量管制與交易制度」。

環境部說明，「綠色成長聯盟」初期邀請溫室氣體大排放源且將提出自主減量計畫，或有參與國際科學基礎減量基礎目標倡議（SBTi）的企業，目前共17家，並且邀請經濟部、國科會、金管會、台灣碳權交易所等單位共同組成。

環境部表示，今天的「綠色成長聯盟」啟動會議，先由氣候署分享日本GX （Green Transformation） 聯盟推動做法，日本於2023年啟動GX推進法，結合成長導向型碳定價、GX經濟轉型債與企業自主減碳目標，提供兼顧經濟發展與減碳政策的重要示範。

我國「綠色成長聯盟」將參考GX聯盟精神，結合政府與企業之力量，推動以下五大面向工作，包括參與碳定價與國際合作能力建構、試行台灣先期排放交易制度之設計、推動國際減碳合作、強化綠色產業鏈與公私協力機制、辦理論壇、訓練與交流活動。

環境部長彭啓明表示，為銜接國家減碳新目標，創造足夠減量誘因，環境部規畫試辦先期「總量管制與交易制度」，與現行碳費制度形成「雙軌」的碳定價體系，期透過總量設定、配額分配與市場交易機制，以提高減碳效率，並與全球碳市場接軌。

彭啓明指出，為讓參與的成員能充分瞭解國際碳定價制度，環境部今年5月會先邀請日本GX推進機構專家來台召開「亞洲綠色成長論壇」，就日本GX聯盟及排放交易制度推動方式進行交流；6月將邀請聯盟成員一同前往歐盟研習「總量管制與交易制度」，實地瞭解歐盟總量管制與交易的運作情形，藉由公私協力的參與模式，加速我國碳市場制度與國際的接軌，以利未來推動總量管制及排放交易制度。

彭啓明表示，淨零轉型並非單靠政府即可達成，必須仰賴民間與產業的共同努力，綠色成長聯盟的成立，即是建構一個橫跨公私部門的協作平台，將環境責任轉化為產業轉型動能。