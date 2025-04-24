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鋒面來襲！全台溫度「南北兩樣情」 這兩天天氣最不穩定

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
受到鋒面與華南雲雨區影響，大台北天氣明顯不穩定，台北101上方裊繞著雲霧，街上許多民眾也明顯感受突如其來的陣風與陣雨。記者潘俊宏／攝影
受到鋒面與華南雲雨區影響，大台北天氣明顯不穩定，台北101上方裊繞著雲霧，街上許多民眾也明顯感受突如其來的陣風與陣雨。記者潘俊宏／攝影

受到鋒面與華南雲雨區影響，台灣北部地區天氣明顯不穩定，中央氣象署預報員官欣平表示，北台灣今晚到明晨逐漸出現雨勢，東北季風效應顯現，這兩天是未來一周天氣最不好的時候。

台北101上方裊繞著雲霧，街上許多民眾也明顯感受突如其來的陣風與陣雨。官欣平表示，周日天氣有好轉希望，但是周日晚上到下周一又有另外一波鋒面通過，天氣比較不穩定，要到周二或周三後，雨勢趨緩後可望天氣好轉。至於溫度則是南北兩樣情，溫度方面，今晚至週六受東北季風增強影響，這兩天北台灣受東北季風影響高溫將降至23度，低溫約在19至20度之間，中南部維持偏熱的天氣。北台灣周日氣溫可望，但下週一、週二受鋒面影響而致日夜溫差擴大。

受到鋒面與華南雲雨區影響，大台北天氣明顯不穩定，台北101上方裊繞著雲霧，偶而下起陣雨。記者潘俊宏／攝影
受到鋒面與華南雲雨區影響，大台北天氣明顯不穩定，台北101上方裊繞著雲霧，偶而下起陣雨。記者潘俊宏／攝影

東北季風 鋒面

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